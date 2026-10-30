У касира "АТБ" закінчилися дрібні гроші: чи доведеться покупцю платити більше

Як видають решту в супермаркетах

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Під час розрахунку в супермаркеті "АТБ" іноді виникає ситуація, коли касир не має достатньо дрібних грошей, щоб видати покупцю решту. Через це клієнти можуть зіткнутися з незручностями під час оплати.

Чи може працівник в такому разі округлити суму на користь магазину та як вирішують проблему з нестачею розмінних грошей? Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співробітник "АТБ".

Що робить касир, якщо немає дрібних грошей

За словами співробітника торговельної мережі, така ситуація іноді трапляється під час зміни. Найчастіше йдеться про нестачу монет номіналом 1, 2 або 5 гривень.

Водночас касир не може самостійно округлити суму в чеку на користь магазину лише через відсутність необхідних монет.

У таких випадках працівник звертається до колег-продавців, щоб розміняти гроші. Якщо це не допомагає, він просить адміністратора принести необхідну кількість монет із сейфа.

Найчастіше не вистачає монет номіналом 1, 2 або 5 гривень

Нагадаємо, що раніше працівник "АТБ" розповідав "Телеграфу", чи дурять покупців на ваговому товарі.

Також "Телеграф" розповідав про пастку на касах: чому покупці "АТБ" залишаються без обіцяних знижок.