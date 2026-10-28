Більше не проб'ють: працівник "АТБ" відповів, чи є таємні обмеження на акцію

Як мережа регламентує продаж товарів за зниженими цінами

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Акції "АТБ" дуже популярні серед українців і багатьох цікавить, чи є обмеження при купівлі товарів зі знижками. Як таких заборон немає, але певні обмеження можливі.

Як пояснив "Телеграфу" співробітник "АТБ", мережа не має навіть негласних лімітів на купівлю акційних товарів в одні руки. Однак діють відкриті технічні обмеження: система може не дозволити пробити більшу кількість акційних товарів за спеціальною ціною.

За його словами, касиру не потрібно нічого додатково робити, щоб зупинити продаж понад встановлений ліміт. Якщо на касі не вдається пробити більшу кількість акційного товару за спецціною, причина – у налаштуваннях системи.

Чому акція — не завжди про економію

Попри загальне переконання, купівля акційних товарів в "АТБ" не завжди дає змогу платити менше. Не варто орієнтуватися тільки на позначку "акція".

Щоб не потрапити на гачок маркетологів та не переплачувати, потрібно врахувати кілька моментів. Часто схожий продукт іншого виробника може коштувати дешевше навіть без знижок. Також має значення вага товару. Проте постійно класти до кошика найдешевшу позицію — не завжди виправдане рішення. Той сами товар у різних виробників може суттєво відрізнятися на смак, за складом, якістю.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому акції в "АТБ" не завжди допомагають заощадити. На що треба звертати увагу біля полиць супермаркету.