"Катівня" з російським слідом і не тільки. Нові подробиці інциденту у Петропавлівській Борщагівці

Дії ймовірних організаторів задокументували, триває слідство

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Голова Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський розповів нові деталі щодо інциденту з нібито "заручниками" у приватному будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За його словами, до подій начебто причетна Росія.

"Телеграф" зібрав головні заяви Вигівського і не тільки щодо інциденту у Петропавлівській Борщагівці. Голова Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що насправді сталося з 14-річним хлопцем під час заворушень.

Головні заяви про інцидент

Що кажуть в МВС

Псевдомедикиня прибула до будинку за зверненням родички чоловіка, який був в СЗЧ. Але за декілька діб до цього вона разом з водієм була біля будинку, фотографувала, тобто операція була ретельно підготовлена.

Події у Борщагівці нібито стали частиною гібридної війни Росії, а фейки поширила "медикиня" (Валентина Молода).

Валентина Молода, "медикиня"

Зліва направо: заступник командира «Азову» по роботі з особовим складом Руслан Єрємєєв, командувач Нацгвардії Олександр Півненко, голова МВС Іван Вигівський, т.в.о. Нацполіції Максим Цуцкірідзе, заступник голови СБУ Іван Рудницький

Що заявив голова Нацгвардії Олександр Півненко

Він (14-річний хлопець — ред.) серйозна людина, поліз на дерево, впав туди. А там, знаєте, в нас всі бородаті, гарні хлопці. Перелякалася людина. Його, звісно, затягнули, щоб не закидали камінням.

Цей інцидент планували, щоб викрасти одного з військових Нацгвардії. Ініціатори прагнули піддати події суспільному резонансу, щоб долучити інших людей, зокрема, жителів Києва та околиць столиці.

Одна із учасниць могла намагатися шахрайським шляхом забрати чоловіка, який самовільно залишив військову частину. Крім того, вона переховує свого чоловіка, який також перебуває у СЗЧ.

Жінка неодноразово дискредитувала владу, її мету ще вивчають. Дії ймовірних організаторів задокументували, триває слідство.

Окрім того, заступник очільника Служби безпеки Іван Рудницький додав, що СБУ встановила близько 100 людей, які брали участь в сутичках у Петропавлівській Борщагівці. Зараз проводять обшуки та вирішують питання про затримання та повідомлення про підозри.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому скандал з "заручниками" під Києвом – небезпечний дзвіночок для тилу.