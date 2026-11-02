4 травмованих відправили у лікарню, а у будинку - СЗЧшники: що відомо про події в Петропавлівській Борщагівці на Київщині

Повної картини інциденту наразі немає

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Інформація про те, що в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом незаконно утримують 40 заручників і що хтось з них загинув, не відповідає дійсності. Водночас, за даними ТСН, медики швидкої на місці стверджують, що в будинку є сильно травмовані люди, частину з яких госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Про це повідомила поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що до поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України.

"Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності. На місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. Обставини з’ясовуються", — вказано в повідомленні.

Також повідомляється, що до Петропавлівської Борщагівки прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко. За його словами, чотирьох військовослужбовців госпіталізували, а решта чоловіків, які перебувають у будівлі, це військові Нацгвардії, які пішли в СЗЧ.

Що відомо про інцидент

У понеділок, 2 листопада, у соціальних мережах та низці місцевих Telegram-каналів була поширена інформація про те, що в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області в підвалі однієї з будівель озброєні чоловіки нібито силоміць утримують близько 40 заручників і не допускають до них медиків бригади швидкої допомоги.

ТСН повідомляє, що в підвалі будинку нібито утримують людей без свідомості. Один чоловік побитий, другий — з переламаним хребтом, третій — не розмовляє взагалі. На тілі одного з них нібито помітні початки некрозу тканин. Одна з медиків розповідає, що люди в середині "тяжкі" і потребують термінової медичної допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи повинні водій і пасажири виходити з авто, якщо поліція зупинила, щоб працівники ТЦК вручили повістки.