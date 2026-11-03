Відомий військовий, колишній заступник міністра у справах ветеранів Антон Колумбет прокоментував скандальну ситуацію в Петропавлівській Борщагівці під Києвом

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Значить доповідаю буквами через фейсбук оторопілій вкраїнській громаді, яка в черговий раз безкоштовно поїла г**на, свій потужний та незламний аналіз.

В Україні вже давно існує тіньовий бізнес "груп підтримки ухилянта". Основною послугою є транспортування свіжемобілізованого з військової установи будь-якого рівня до безпечного місця, де він розчиняється в просторі.

Основною тактичною одиницею цього бізнесу є групи швидкого реагування (далі — ГШР). Типовий штат ГШР складається з наступних сил та засобів:

1. Адвокат

2. Лікар

3. Блогер

4. Водій

5. Група силової підтримки

6. Група SMM підтримки

Типовий перелік заходів виглядає наступним чином:

1. Отримується запит на "порятунок" конкретного ухилянта, якого затримано, зазвичай від нього самого або його родичів.

2. З'ясовуються конкретні деталі — де він зараз знаходиться, який правовий статус, стан військового обліку, формат доправлення до ТЦК і якого тощо.

3. Розробляється план.

4. ГШР прибуває на місце утримання ухилянта і проводить операцію за розподіленими ролями:

4.1. Адвокат пише та на місці подає запити, надає юридичну підтримку, шукає підстави для надання відстрочки, опротестування висновку ВЛК, викликає поліцію та веде з нею комунікацію щодо кваліфікації мобілізаційних заходів як незаконного утримання тощо.

4.2. Лікар використовує будь-які захворювання клієнта як потребу його негайної шпиталізації, тисне на ненадання медичної допомоги по запиту, проводить телефонний огляд клієнта на пошук будь-яких пошкоджень для кваліфікації як побиття, комунікує з офіційною швидкою яку зазвичай теж викликають на місце.

4.3. Блогер веде з місця події стріми, фіксує всі події і генерує контент про злочинне ТЦК.

4.4. Водій сидить і чекає.

4.5. Група силової підтримки тупочиться подалі в тому випадку, якщо ГШР почне п**дити якийсь осатанілий від істерик черговий. Включаються при наказі здійснити силові дії — розбити вікно, відчинити ворота тощо.

4.6. Група SMM підтримки перепощує отриманий від блогера контент по цільовим групам антимобілізаційних заходів, супроводжує медійне висвітлення та відповідає за максимальний розголос комплексу заходів.

Ця послуга коштує багато грошей, і надається з перемінним успіхом. Вартість залежить від наявного розрахунку екіпажу та надається пакетно (наприклад адвокат без блогера коштує значно дешевше) та правового статусу "клієнта".

Трагікомізм ситуації полягає в тому, що росіяни до цього всього дотичні дуже опосередковано. Дійсно, мережа антимобілізаційних пабліків та істерія роздувається за їх підтримки. І зрозуміло, що особовий склад для ГШР організаторами процесів підбирається з чіткою про-російською позицією (тобто сєпарів) — тому що робота ця важка психологічно, і потрібно бути відданим справі, а це чисто за гроші не купиш. Та головною метою будь-якої комерційної структури є саме отримання прибутку. Ніхто не хоче любити Росію безкоштовно

Ці групи в тій чи іншій формі постійно тусять під ТЦК, накопичувачами, воротами навчальних центрів, батальйонами резерву і так далі. Головна їх мета — висмикнути рекрута до потрапляння в частину і вивезти в СЗЧ, звідки вже писати в частину адвокатські запити з опротестуванням результатів флюрографії.

Те, що вчора відбулось на Борщагівці, є співпадінням ідеального шторму.

1. Клієнтом опинився діючий військовий дезертир, а не рекрут, хоча думаю що втік майже одразу.

2. Оскільки він діючий, група пошуку привезла його на ПТД частини, а не в батальйон резерву, і "влила" в накопичувач.

3. У кожної частини накопичувачи зазвичай розділені. Тих, хто прибуває по прямим контрактам чи мотиваційною мобілізацією, розділяють з низькомотивованими рекрутами які насмикані з маршруток. Робиться це з метою організації за ними догляду та режиму, і щоб вони не псували своїм безкінечним ниттям настрій добровольцям та нормальним мобілізованим. Плюс в цих накопичувачах чекають проявів епілепсії, наркотичної ломки і решти проблем. Після періоду адаптації, коли стає зрозуміло хто з новоприбулих є ідейним дегенератом, а хто просто заляканий антимобілізаційною істерією, нормальних разом з контрачами заливають вже спільно на БЗВП в навчальний центр або внутрішній навчальний підрозділ частини, звідки вони виходять вже всі однакові. Ненормальні зазвичай в цей час вже розтворяються в СЗЧ вже з учєбкі або забігу по шпиталям. Саме в такий накопичувач "клієнт" і викликав ГШР.

4. ГШР виявилась креативною, цілеспрямованою та талановитою. Потрібно зазначити, що оскільки головним ворогом ухилянта є ТЦК, саме проти ТЦК була направлена першочергова інформаційна кампанія, і саме звідти їхала визволяти клієнта ГШР. Знайшовши по місцю ПТД частини ГШР миттєво змінила інформаційну кампанію на загадкову таємну катівню.

5. Ролі лікаря та блогера злились в одній дуже талановитій клікуші, яка відпрацювала номер на 500%. З таким надривом натиснути одночасно на всі патерни вкраїнчиків — і "проти ТЦК", і "таємні катівні", і "дитина в небезпеці", і "damsel in distres", і одяг парамедика, і приватна швидка — вдалі дії ворога необхідно поважати, жодне управління ФСБ не здатне організувати такий форм-фактор.

6. Органіка вийшла ***йша. Надр*чений антиТЦКшними гаслами нарід прибував уже в закручений двіж.

7. ПТД не мають в своєму складі спеціальних тіпів для протидії ГШРам. У них немає офіцерів-юристів, звиклих до жіночих істерик чергових і їм заборонено ходити по формі. Наряд банально не знав що йому робити, і його спорадичні дії лише підігрівали істерику натовпу про "щось тут нечисто".

Всі ці фактори і злились воєдино, породивши черговий мерзенний випадок. Його причини наступні:

1. Вільна робота про-російські налаштованих груп рішал, які професійно займаються антимобілізаційними заходами.

2. Вільне сприяння їх роботі з боку деяких військовослужбовців командного складу переважно з ТЦК та навчальних центрів — бізнес зародився як "таксі с ТЦК/учєбкі", коли адвокат просто привозив гроші і рекрута виводили йому в ручки.

3. Несправедлива мобілізаційна політика, яку населення підсвідомо відчуває і будь-яке смикання за цей оголений нерв миттєво викликає опір.

4. Скотське відношення до військовослужбовців з боку держави в частині грошового забезпечення — бо замість грошової мотивації всім пропонується самостійно придумати, як мотивувати заляканого рекрута.

5. Відсутність дієвого покарання за дезертирство з виключенням зі складу Збройних Сил України — бо всі марять якимось півмільйоном дезертирів, яких треба поцьомати в попку і ось вам нова армія, хоча їх боєздатність і користь війську від'ємна. Зате є користь в донесеннях про чисельність.

Доповідь завершив.

Джерело: Facebook Антона Колумбета.