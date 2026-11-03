"Пыточная" с российским следом и не только. Новые подробности инцидента в Петропавловской Борщаговке

Действия предполагаемых организаторов задокументировали, продолжается следствие

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Глава Министерства внутренних дел Иван Выговский рассказал новые детали по поводу инцидента с якобы "заложниками" в частном доме в Петропавловской Борщаговке на Киевщине. По его словам, к событиям якобы причастна Россия.

"Телеграф" собрал главные заявления Выговского и не только по поводу инцидента в Петропавловской Борщаговке. Глава Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что на самом деле произошло с 14-летним парнем во время беспорядков.

Главные заявления об инциденте

Что говорят в МВД

Псевдомедикиня прибыла в дом по обращению родственницы мужчины, находившегося в СЗЧ. Но за несколько суток до этого она вместе с водителем была у дома, фотографировала, то есть операция была тщательно подготовлена.

События в Борщаговке стали частью гибридной войны России, а фейки распространила "медикиня" (Валентина Молодая).

Валентина Молодая, "медикиня"

Слева направо: заместитель командира «Азова» по работе с личным составом Руслан Еремеев, командующий Нацгвардией Александр Пивненко, глава МВД Иван Выговский, и.о. Нацполиции Максим Цуцкидзе, заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий

Что заявил глава Нацгвардии Александр Пивненко

Он (14-летний парень — ред.) серьезный человек, полез на дерево, упал туда. А там, знаете ли, у нас все бородатые, хорошие ребята. Испугался человек. Его, конечно, затащили, чтобы не забросали камнями.

Этот инцидент планировали, похитили одного из военных Нацгвардии. Инициаторы стремились подвергнуть события общественному резонансу, чтобы привлечь других людей, в частности жителей Киева и окрестностей столицы.

Одна из участниц могла пытаться мошенническим путем забрать мужчину, который самовольно покинул воинскую часть. Кроме того, она прячет своего мужа, который также находится в СЗЧ.

Женщина неоднократно дискредитировала власть, ее цели еще изучают. Действия предполагаемых организаторов задокументировали, продолжается следствие.

Кроме того, заместитель главы Службы безопасности Иван Рудницкий добавил, что СБУ установила около 100 человек, участвовавших в столкновениях в Петропавловской Борщаговке. Сейчас проводят обыски и решают вопрос о задержании и сообщении о подозрениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему скандал с "заложниками" под Киевом – опасный колокольчик для тыла.