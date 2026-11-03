"Пыточная" с российским следом и не только. Новые подробности инцидента в Петропавловской Борщаговке
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Действия предполагаемых организаторов задокументировали, продолжается следствие
Глава Министерства внутренних дел Иван Выговский рассказал новые детали по поводу инцидента с якобы "заложниками" в частном доме в Петропавловской Борщаговке на Киевщине. По его словам, к событиям якобы причастна Россия.
"Телеграф" собрал главные заявления Выговского и не только по поводу инцидента в Петропавловской Борщаговке. Глава Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что на самом деле произошло с 14-летним парнем во время беспорядков.
Главные заявления об инциденте
Что говорят в МВД
- Псевдомедикиня прибыла в дом по обращению родственницы мужчины, находившегося в СЗЧ. Но за несколько суток до этого она вместе с водителем была у дома, фотографировала, то есть операция была тщательно подготовлена.
- События в Борщаговке стали частью гибридной войны России, а фейки распространила "медикиня" (Валентина Молодая).
Что заявил глава Нацгвардии Александр Пивненко
- Он (14-летний парень — ред.) серьезный человек, полез на дерево, упал туда. А там, знаете ли, у нас все бородатые, хорошие ребята. Испугался человек. Его, конечно, затащили, чтобы не забросали камнями.
- Этот инцидент планировали, похитили одного из военных Нацгвардии. Инициаторы стремились подвергнуть события общественному резонансу, чтобы привлечь других людей, в частности жителей Киева и окрестностей столицы.
- Одна из участниц могла пытаться мошенническим путем забрать мужчину, который самовольно покинул воинскую часть. Кроме того, она прячет своего мужа, который также находится в СЗЧ.
- Женщина неоднократно дискредитировала власть, ее цели еще изучают. Действия предполагаемых организаторов задокументировали, продолжается следствие.
Кроме того, заместитель главы Службы безопасности Иван Рудницкий добавил, что СБУ установила около 100 человек, участвовавших в столкновениях в Петропавловской Борщаговке. Сейчас проводят обыски и решают вопрос о задержании и сообщении о подозрениях.
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