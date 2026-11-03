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"Пыточная" с российским следом и не только. Новые подробности инцидента в Петропавловской Борщаговке

Автор
Татьяна Гришко
Дата публикации
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Выговский раскрыл детали инцидента под Киевом Новость обновлена 03 ноября 2026, 16:47
Выговский раскрыл детали инцидента под Киевом. Фото Коллаж "Телеграф"

Действия предполагаемых организаторов задокументировали, продолжается следствие

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Глава Министерства внутренних дел Иван Выговский рассказал новые детали по поводу инцидента с якобы "заложниками" в частном доме в Петропавловской Борщаговке на Киевщине. По его словам, к событиям якобы причастна Россия.

"Телеграф" собрал главные заявления Выговского и не только по поводу инцидента в Петропавловской Борщаговке. Глава Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что на самом деле произошло с 14-летним парнем во время беспорядков.

Главные заявления об инциденте

Что говорят в МВД

  • Псевдомедикиня прибыла в дом по обращению родственницы мужчины, находившегося в СЗЧ. Но за несколько суток до этого она вместе с водителем была у дома, фотографировала, то есть операция была тщательно подготовлена.
  • События в Борщаговке стали частью гибридной войны России, а фейки распространила "медикиня" (Валентина Молодая).
Валентина Молодая
Валентина Молодая, "медикиня"
Слева направо: заместитель командира «Азова» по работе с личным составом Руслан Еремеев, командующий Нацгвардией Александр Пивненко, глава МВД Иван Выговский, и.о. Нацполиции Максим Цуцкидзе, заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий
Слева направо: заместитель командира «Азова» по работе с личным составом Руслан Еремеев, командующий Нацгвардией Александр Пивненко, глава МВД Иван Выговский, и.о. Нацполиции Максим Цуцкидзе, заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий

Что заявил глава Нацгвардии Александр Пивненко

  • Он (14-летний парень — ред.) серьезный человек, полез на дерево, упал туда. А там, знаете ли, у нас все бородатые, хорошие ребята. Испугался человек. Его, конечно, затащили, чтобы не забросали камнями.
  • Этот инцидент планировали, похитили одного из военных Нацгвардии. Инициаторы стремились подвергнуть события общественному резонансу, чтобы привлечь других людей, в частности жителей Киева и окрестностей столицы.
  • Одна из участниц могла пытаться мошенническим путем забрать мужчину, который самовольно покинул воинскую часть. Кроме того, она прячет своего мужа, который также находится в СЗЧ.
  • Женщина неоднократно дискредитировала власть, ее цели еще изучают. Действия предполагаемых организаторов задокументировали, продолжается следствие.

Кроме того, заместитель главы Службы безопасности Иван Рудницкий добавил, что СБУ установила около 100 человек, участвовавших в столкновениях в Петропавловской Борщаговке. Сейчас проводят обыски и решают вопрос о задержании и сообщении о подозрениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему скандал с "заложниками" под Киевом – опасный колокольчик для тыла.

Теги:
#Киев #МВС #Борщаговка #Национальная гвардия #Петропавловская Борщаговка