Зима дісталася України: частину країни засипало снігом (фото)

Рятувальники закликають туристів відкласти походи в горах через вітер і туман

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В Українських Карпатах уже встановилася зимова погода. Піп Іван Чорногірський, Драгобрат та інші ділянки високогір'я вкриті снігом.

Температура повітря опустилася до -5…-6 °C. Каміння й трава вкрилися памороззю, хоча стійкий сніговий покрив на гірськолижних курортах ще не сформувався.

Де в Карпатах уже лежить сніг

Сніг укрив вершини та схили високогір’я. На світлинах із Драгобрату видно побілілі хвойні дерева, засніжені дахи будівель. На відкритих ділянках нижче вершин крізь сніг ще проглядає трава.

Сніг у Карпатах цього року фіксували вже 22 вересня та 16–17 жовтня. А 26 жовтня на Драгобраті утворився сніговий покрив завтовшки приблизно 3–5 см.

У Карпатах сніг уже вкрив високогірні дороги та схили

Сніг на висоті вище 1300 метрів лежить на дахах, гілках ялин і гірських спусках. Верхні частини гір укрив суцільний білий шар.

На Драгобраті схили та територія біля готелів уже мають зимовий вигляд

Нижче осінь зустрічається із зимою. Зокрема поблизу Славсько зима поки зафарбувала білим тільки вершини гір.

У високогір’ї Карпат уже з’явилися зимові ознаки, тоді як унизу ще триває осінь

Вранці 3 листопада на Піп Івані рятувальники зафіксували −5 °C і східний вітер зі швидкістю 7 м/с. Зранку 5 листопада рятувальники зафіксували -9°С і вітер зі швидкістю 4 м/с.

Чому рятувальники радять відкласти походи

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області закликає туристів не виходити на високогірні маршрути. Через негоду пересуватися горами й орієнтуватися на місцевості стає складніше.

Для мандрівок Карпатами вже потрібна підготовка до зимових умов

Коли снігу чекати на рівнинах

Листопадове похолодання охоплює й рівнинну частину України

Загалом частину країни також вже охопили морози на кілька градусів нижче нуля. Прогностичні моделі обіцяють на рівнинній території мокрий сніг 18–22 листопада. Під час проходження холодного фронту дощ у Чернігівській, Сумській і Харківській областях переходитиме в мокрий сніг. Стійкий сніговий покрив там очікують у грудні.

Для високогір’я Карпат очікується, що до 25 листопада сформується стійкий сніговий покрив заввишки більш як 5 см.

Як повідомляв "Телеграф", у листопаді в південних, центральних і південно-східних областях очікують на 20–40% більше дощів за норму. Похолодання почнеться 4 листопада із західних і північних областей, а в окремих регіонах дощ перейде в мокрий сніг, прогнозував метеоролог Ігор Кібальчич.