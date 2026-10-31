В Україну йде перший сніг: коли похолодає та які області накриють опади

Дощі зміняться мокрим снігом, а температура впаде до -5

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Після аномально теплого жовтня в Україні поступово зміниться погода. Уже на початку листопада температура почне знижуватися, а в окремих регіонах замість дощу може випасти перший мокрий сніг.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, похолодання розпочнеться 4 листопада із західних і північних областей, а згодом охопить усю країну.

Початок листопада ще потішить теплом

Перші три дні листопада не принесуть різкого погіршення погоди. В Україні переважатиме хмарність, проте в більшості регіонів істотних опадів не прогнозують.

Невеликі дощі можливі на крайньому півночі, в Одеській області та на Прикарпатті. Вночі температура становитиме +2…+8 °C, а вдень повітря прогріватиметься до +7…+13 °C.

Найбільше тепла 3 листопада дістанеться жителям південного сходу та Криму. Там температура ненадовго підніметься до +16…+18 °C.

Коли вдарять перші нічні морози

З 4 листопада в Україні почне відчутно холоднішати. Холодне повітря спочатку дістанеться західних і північних областей, а протягом наступних днів пошириться на решту території України.

Вдень температура переважно становитиме +3…+9 °C, а вночі опускатиметься до -3…+3 °C. Тож ранки стануть значно холоднішими, а в окремих областях можливі перші заморозки.

Ще прохолодніше буде наприкінці першої декади місяця. З 7 по 10 листопада нічна температура переважно триматиметься в межах 0…-5 °C, тоді як денна суттєво не зміниться.

Де може випасти перший сніг

Найбільше шансів побачити перший сніг буде 6–7 листопада. У цей час Україну перетне холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні опади.

У північних, північно-східних областях та Карпатах дощ місцями переходитиме в мокрий сніг. Подекуди він навіть зможе ненадовго вкрити землю шаром завтовшки 0,5–4 см. На півдні країни натомість переважатимуть дощі та мряка.

Погіршення погоди супроводжуватиметься сильним вітром. Місцями пориви північного та північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Прогноз на 1-10 листопада. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Чи надовго затримається холодна погода

Уже 8–10 листопада опади поступово припиняться. На території України переважатиме антициклон, тому істотних дощів чи снігу в цей період не прогнозують.

Попри відчутне похолодання після теплого жовтня, температурні показники залишатимуться характерними для цієї пори року. Місцями вони будуть на 1–3 °C нижчими за кліматичну норму.

Прогноз моделі CFS: найбільша ймовірність першого снігу — на Лівобережжі та в Карпатах

Як повідомляв "Телеграф", прогнозна карта показала, що перший сніг у Харкові може випасти вже 6 листопада.