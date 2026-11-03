В Україну прийшла справжня зима: де вже можна побачити снігову казку (фото, відео)

Гірські рятувальники показали, як виглядає високогір’я на початку листопада

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В українських Карпатах встановилася зимова погода. Високогір’я вкрилося снігом та інеєм, вершини приховані густим туманом. На горі Піп Іван температура опустилася до -5 градусів. Сильний вітер та погана видимість роблять походи небезпечними.

Про це 3 листопада повідомили гірські рятувальники Прикарпаття та Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Вранці на горі Піп Іван було хмарно, віяв східний вітер зі швидкістю 7 м/с, температура повітря становила −5 градусів, кажуть рятувальники. Пізніше у ДСНС уточнили: температура піднялася до -4 градусів, а швидкість східного вітру досягала 8 м/с.

Схили гори вкриті снігом, каміння та трава – інеєм. Будівля обсерваторії ледве видно через густий туман. Погода вже нагадує повноцінну зиму, хоч на календарі лише початок листопада.

Мороз та іній у Карпатах підтверджують зимові умови у високогір’ї

Мороз, вітер та погана видимість у високогір’ї роблять походи небезпечними

Мороз та туман у високогір’ї Карпат роблять походи небезпечними

Рятувальники попередили про небезпеку походів у гори

У ДСНС закликали туристів відкласти походи у високогір’я, доки погода не покращиться. Мороз, вітер і обмежена видимість ускладнюють рух маршрутами і заважають орієнтуватися на місцевості.

Сніг та туман у високогір’ї показують, наскільки небезпечними стали походи у Карпатах.

Тим, хто все ж таки планує поїздку до Карпат, рятувальники радять заздалегідь перевіряти прогноз саме для гірської місцевості, тверезо оцінювати свої сили, брати теплий одяг та необхідне спорядження.

Про обраний маршрут і очікуваний час повернення потрібно повідомити близьким.

Карпатські рятувальники нагадують: погода у горах може швидко змінюватись. Тому навіть звичний туристичний маршрут зараз може стати серйозним випробуванням.

Туман і мороз у високогір’ї. Камера відеоспостереження в готелі Хата Магната/Драгобрат

Камера відеоспостереження у готелі "Яреміна хата"/Драгобрат

Як повідомляв "Телеграф", листопадовий прогноз обіцяв стійкий сніговий покрив лише у високогір’ї Карпат. На півночі та північному сході мокрий сніг очікувався 18–22 листопада – про це йшлося у прогнозі на листопад. На рівнинах прогнозували дощ та мокрий сніг. Умови для гірської та рівнинної місцевості відрізнялися. Ці терміни та явища – очікуваний прогноз, а чи не вже зафіксовані спостереження.