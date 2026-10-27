Україну почало засипати снігом: де землю вкрила біла ковдра (фото і відео)

Перший сніг в горах цього року випав наприкінці вересня

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В Україні засніжило у вівторок, 26 жовтня. Сніг випав у високогір’ї українських Карпат, там морозно, тому на землі сформувався сніговий покрив.

Відео снігопаду у Драгобраті опублікували на Instagram-сторінці dragobratravel. Сніг почав падати ще вночі та утворив покрив приблизно 3-5 см. Перший сніг виглядає дуже атмосферно, навіює думки про Різдво та Новий рік, що наближаються.

Засніжені Карпати 27 жовтня. Фото: онлайн камери

"Зима потроху вступає у свої права, а Драгобрат перетворюється на справжню зимову казку!", — йдеться у коментарі до відео.

Про те, що високо у горах випав сніг, також повідомили на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Станом на 08:00 27 жовтня 2026 року на горі Піп Іван хмарно й туманно. Дме північно-східний вітер зі швидкістю 17 м/с, температура повітря – 4 градуси морозу.

Сніг на горі Пі Іван. Фото: ДСНС

Рятувальники закликають туристів не вирушати в гори за такої погоди. У ДСНС просять не наражати себе на небезпеку й стежити за прогнозами.

Коли випав перший сніг в Україні у 2026 році

Перший сніг у Карпатах цього року зафіксовано наприкінці вересня (22 числа). Також сніжило в середині жовтня (16–17 жовтня 2026 року). Тоді побіліли вершини Піп Іван, Близниця, Шпиці та Хом'як.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на перший сніг в українських містах. Він може випасти, коли вологі атлантичні повітряні маси зіткнуться з локальними охолодженими континентальними потоками.