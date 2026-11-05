Зима уже пришла в Украину: часть страны засыпало cнегом (фото)

Спасатели призывают туристов отложить походы в горы из-за ветра и тумана

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В Украинских Карпатах уже установилась зимняя погода. Поп Иван Черногорский, Драгобрат и другие участки высокогорья покрыты снегом.

Температура воздуха опустилась до -5…-6 °C. Камни и трава покрылись инеем, хотя устойчивый снежный покров на горнолыжных курортах еще не сформировался.

Где в Карпатах уже лежит снег

Снег покрыл вершины и склоны высокогорья. На снимках из Драгобрата видны побелевшие хвойные деревья, заснеженные крыши зданий. На открытых участках ниже вершин сквозь снег еще проглядывает трава.

Снег в Карпатах в этом году фиксировали уже 22 сентября и 16–17 октября. А 26 октября на Драгобрате образовался снежный покров толщиной примерно 3–5 см.

В Карпатах снег уже укрыл высокогорные дороги и склоны

Снег на высоте выше 1300 метров лежит на крышах, ветвях елей и горных спусках. Верхние части гор укрыл сплошной белый слой.

На Драгобрате склоны и территория возле отелей уже имеют зимний вид

Ниже осень встречается с зимой. В частности, вблизи Славско зима пока окрасила в белый цвет только вершины гор.

В высокогорье Карпат уже появились признаки зимы, тогда как внизу еще продолжается осень

Утром 3 ноября на Попе Иване спасатели зафиксировали −5 °C и восточный ветер со скоростью 7 м/с. Утром 5 ноября спасатели зафиксировали -9°С и ветер со скоростью 4 м/с.

Почему спасатели советуют отложить походы

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области призывает туристов не выходить на высокогорные маршруты. Из-за непогоды передвигаться по горам и ориентироваться на местности становится сложнее.

Для путешествий по Карпатам уже нужна подготовка к зимним условиям

Когда снега ждать на равнинах

Ноябрьское похолодание охватывает и равнинную часть Украины

В целом часть страны также уже охватили морозы на несколько градусов ниже нуля. Прогностические модели обещают на равнинной территории мокрый снег 18–22 ноября. При прохождении холодного фронта дождь в Черниговской, Сумской и Харьковской областях будет переходить в мокрый снег. Устойчивый снежный покров там ожидают в декабре.

В высокогорье Карпат ожидается, что к 25 ноября сформируется устойчивый снежный покров высотой более 5 см.

Как сообщал "Телеграф", в ноябре в южных, центральных и юго-восточных областях ожидают на 20–40% больше дождей, чем обычно. Похолодание начнется 4 ноября в западных и северных областях, а в отдельных регионах дождь перейдет в мокрый снег, прогнозировал метеоролог Игорь Кибальчич.