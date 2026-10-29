Перший сніг і паніка на СТО: майстер шиномонтажу дав водіям поради перед зимою

Нюанси зберігання шин і поширені помилки експлуатації автівок

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Нині у шиномонтажних майстернях традиційний ажіотаж: завбачливі водії заздалегідь міняють літню гуму на зимову на своїх автівках. І саме час поговорити про нюанси перевзування.

Співрозмовником "Телеграфу" став майстер шиномонтажу столичного автохабу "Nesemos", 33-річний ветеран російсько-української війни Владислав Корж. У минулому цивільному житті — таксист, а у військовому — заступник командира з технічного забезпечення мінометної батареї другого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Де колесам краще "відпочити": на балконі, в гаражі чи у мішку?

— Владе, у вас, певне, зараз найгарячіші дні…

— Так, це сезонна робота, тому відчувається напруга. Відповідальні водії намагаються встигнути перевзутися до листопада, бо там усе вже можливе — і приморозки після дощу, й перший сніг, відтак дороги стануть слизькими.

— З якими проблемами коліс ви найчастіше стикаєтесь?

— З пробитими шинами. Вони "ловлять" саморізи, цвяхи, металеві осколки…

— А в якому стані вони до вас потрапляють після "літнього відпочинку"?

— Буває, з тріщинами. Це вказує на те, що шини були не захищеними від сонця, адже гума від нагрівання пересихає. І в цьому випадку її треба міняти.

Владислав Корж

— До речі, як правильно зберігати шини у міжсезоння? На балконі чи в гаражі? Складеними одна на одну чи у вертикальному положенні?

— Бажано, щоб вони не контактували із сирою землею. Бо гума при неправильному зберіганні швидше тріскається. Краще, звісно, у гаражі, де підтримується відповідний температурний режим. Щоб там було сухо, щоб туди не потрапляли ні дощ, ні сонце. І краще у підвішеному стані чи на стелажі. А вертикально їх поставити чи горизонтально покласти, не має значення. Це кому як зручно.

А якщо зберігати на балконі, то потрібно принаймні накрити, щоб на них не потрапляло пряме сонячне проміння, бо гума може пересихати й покриватися мікротріщинами. Такі колеса, на жаль, непридатні до використання.

— Щоб гума не деформувалась, її краще зберігати на дисках?

— Можна і на дисках, і без дисків. Це не суттєво. Але я радив би використовувати спеціальні мішки для коліс. До деформації гуми призводить саме неправильне її зберігання.

— Як розпізнати втомлену гуму, навіть якщо є протектор?

— Вона буде потріскана.

— Яку найбільшу кількість автомобілів ви обслуговували за одну зміну під час осіннього ажіотажу?

— Після поранення я маю третю групу інвалідності – у мене права нога коротша, що дає додаткове навантаження на хребет, і то я зі своїм здоров’ям без особливого поспіху за годину одну машину перевзуваю. Це разом з балансуванням. Загалом за робочу зміну — з обідом і перекурами — цілком реально зробити десять автівок.

Влад за роботою

— З якими курйозами чи проявами клієнтської паніки ви стикаєтеся, коли випадає перший сніг?

— Багато хто їздить на літній гумі до останнього. На жаль, перший сніг одразу ж призводить до збільшення аварій. І тоді починається суцільна паніка: на шиномонтаж моментально виростають довжелезні черги. Здається, пів Києва стоїть на СТО. Але не треба їздити від однієї станції до іншої. Досить зателефонувати на найближчу й записатись на вільний час. Як я вже говорив, замінити шини займає одну годину. Цей час можна провести в залі очікування за чашкою кави.

— Певно, у пікові дні листопада чи квітня, коли водії перевзувають свої машини, автомеханікам доводиться працювати й по дві доби поспіль?

— У цивільному житті є визначений робочий час: у неділю в нас вихідний, в суботу — робочий день до обіду.

Азот у шинах та вібрація у кермі: міфи й реальність

— У чому різниця між дешевим і дорогим шиномонтажем, окрім ціни? На чому найчастіше економлять недобросовісні майстри? Скажімо, на калібруванні балансувального верстата, якості пасти чи балансувальних грузиках?

— Тут навіть якщо хтось і захоче обдурити, то не обдурить. Бо, по суті, скрізь універсальне обладнання. Всі працюють за чинними стандартами, тому все прозоро. Робота зводиться до розбортування колеса, а після балансування — до наклейки грузика на верстаті, і все. А монтажна паста, попри її різновиди, працює однаково, забезпечуючи щільне прилягання борта до диска.

— Як ви ставитесь до накачування шин азотом? Це реально краще чи це вдалий маркетинговий хід?

— Як на мене, маркетинговий хід. Наскільки я знаю, це процес заповнення автомобільної покришки газом із високим вмістом азоту (близько 95%) замість звичайного стисненого повітря, яке вже складається приблизно з 80 відсотків азоту, а також кисню та інших домішок. Кажуть, це забезпечує стабільність тиску, мовляв, азот менше реагує на перепади температур і нагрівання колеса під час руху, тому тиск усередині шини коливається не так сильно, як при використанні звичайного повітря.

Ну, це надто сумнівні експерименти. Ніякої різниці ніхто не бачить і не відчуває. Ми такого точно не використовуємо.

— Чи можна на око або за звуком визначити, що колесо відбалансовано неправильно?

— Задні колеса при цьому не подаватимуть ніяких сигналів, а неправильно відбалансовані передні призведуть до вібрації в кермі.

— А чи може така машина, з невідбалансованими колесами, виїхати із шиномонтажу?

— Легко. Якщо неправильно виставлений балансувальний верстат. Щоб він правильно балансував, його спочатку самого треба правильно відкалібрувати.

Владислав у майстерні

— За якими першими ознаками на дорозі водій може зрозуміти, що з колесами щось не так і треба терміново їхати на шиномонтаж?

— Знову ж таки, та сама вібрація в кермі. Найпоширенішою причиною цьому є низькопрофільна гума, найпершим ворогом якої є ями на дорогах. Як тільки водій впіймає хорошу яму, так на колесі збоку вилізає грижа, яка й даватиме вібрацію. Це значить, пора заїжджати на шиномонтаж. Так, це можна відремонтувати, але скільки після цього виїздить колесо, невідомо. Може, тиждень, а може стрельнути одразу після виїзду з майстерні. Тому я рекомендував би не викидати гроші на вітер, а відразу купувати нове колесо.

— Яка гума найкраща, по-вашому?

— "Континенталь", "Мішлен". Але ж хороша якість — це високі ціни. Мій побратим, скажімо, за одне колесо фірми "Континенталь" недавно заплатив 16 тисяч гривень.

— Скільки років таке колесо може прослужити?

— Все залежить від експлуатації. По-перше, автомобіль треба вчасно — двічі на рік — перевзувати, а не постійно їздити на зимовій гумі.

По-друге, багато залежить від догляду за машиною. Наприклад, не відкладати на потім процедуру розвал-сходження. Адже якщо кути збиті, то дуже швидко з'їдається гума.

Краще вчасно відремонтувати одну запчастину

— Чи візьметесь ви за ремонт шини, на ваш погляд, безнадійної, якщо клієнт благає щось із нею зробити?

— Недавно до мене заїхали військові з пробитим колесом. Я його зняв, а там гума така лиса, що навіть корд уже виліз. Таке колесо вже не можна ремонтувати, бо воно в будь-який момент може вистрілити. Добре, якщо це буде заднє, то нічого страшного, а якщо таке стоятиме спереду, то машина злетить у кювет. І добре буде, якщо вона при цьому нікого не зачепить.

Хлопці наполягали на ремонті. "Нам треба, щоб воно поїздило!" — просили. Але я принципово не взявся за роботу. Не захотів брати на себе такий гріх.

— Які колеса найважче і найнеприємніше міняти?

— Низькопрофільні й у величезних позашляховиках.

— Якщо немає очевидних несправностей, чи треба робити профілактичну перевірку?

— Обов’язково хоча б раз у пів року слід заїжджати на СТО й робити діагностику, бо запчастини мають свій термін зносу. Тому краще відремонтувати одну, аніж потім десять, які через неї зламаються.

— Скільки часу приблизно займає діагностика і скільки це коштує?

— Ціна повного спектру діагностики, включаючи комп’ютерну, в Україні коливається у межах 800 – 2500 гривень. І це займає годину-півтори.

Владислав Корж за роботою

— Чи варто для іномарок шукати оригінальні запчастини? Чи можна обійтися замінниками?

— Оригінали, звісно ж, коштують дорого й не кожному по кишені. А замінники бувають не гірші за значно доступнішими цінами. Однак ми враховуємо побажання клієнта. Є такі, що уперто наполягають на оригінальних запчастинах. Тоді ми замовляємо їх з Європи.

— Як ставляться майстри до присутності клієнта при ремонті машини? Чи краще, аби він не заважав?

— Хтось хоче бачити, як усе робиться, бо йому цікаво, хтось розуміється на цьому всьому й хоче, наприклад, заглянути під машину на ямі, щоб побачити її стан знизу. До цього майстри нормально ставляться.

А є такі, які люблять давати вказівки: "Я бачив в інтернеті, як це ремонтують, тому робіть, як в інтернеті". Жоден майстер не любить, коли йому дають дурні поради, бо він спеціаліст і знає, як правильно робити. Окрім усього, відволікання від справи це ще й час. Так можна три години витратити на те, що виконується за тридцять хвилин. Я в таких випадках прошу майстра-приймальника забрати надокучливого клієнта в кімнату очікування, щоб не заважав.

— З вашого погляду, як змінилися автомобілі та самі шини за останні роки?

— З початку 2000-х, коли колеса стали замінювати на безкамерні, нічого особливо не змінилося. Безкамерки — це набагато простіше. Раніше при розбортуванні колеса, щоб добратися до пробитої камери й заклеїти її, нерідко пробивали гуму в іншому місці…

Автомобіль на фронті — це запорука життя

— Знаю, автомобілі військових і ті, що пригонять волонтери з Європи для потреб фронту, ви ремонтуєте безплатно. Де берете на це кошти?

— Ремонтуємо цивільний транспорт, а виручені кошти вносимо на спеціальний рахунок благодійного фонду, який також має назву "Nesemos". У нас уже дві майстерні — одна давно працює на лівому березі у Києві, а друга, якою я керую, нещодавно відкрилась на правому. Але в ній поки що немає шиномонтажу.

— Яка найбільша проблема автомобілів на фронті?

— Ходова частина, бо там нема доріг. Звісно, летять двигуни й колеса. Якщо потрібно, електрику ремонтуємо. Зі мною працює ще один ветеран війни, і нам дуже важливо, щоб хлопці їздили на якісно відремонтованих машинах.

— Автомобілі, які волонтери купують для захисників у Європі, у більш-менш нормальному стані?

— Ви ж розумієте, що кожен волонтер економить і хоче купити машину дешевше, щоб придбати їх більше. А за копійки ви візьмете хороший автомобіль? У будь-якому випадку його треба приводити до нормального стану.

— А в яких умовах відбувається ремонт автівок поблизу лінії фронту?

— Кожен підрозділ шукає собі місце для житла й обслуговування автомобілів, тому що автомобіль — це запорука життя військового: якщо машина їде, значить, більше шансів залишитися живим. Щось із запчастин підвозять волонтери, але більшість ми ремонтували за свої кошти, бо це набагато швидше.

Зазвичай ремонт автівки там триває два-три дні. Якщо немає якихось запчастин, їх замовляють у Києві, наступного дня вони приходять, а на третій день машина вже на колесах, поїхала воювати далі. А якщо машина не для потреб фронту, а просто для забезпечення життєдіяльності підрозділу, вона може чекати своєї черги тиждень-два. На такі ремонти оголошуються збори, підключаються волонтери.

Ось під час повномасштабки мені три роки без вихідних доводилося працювати. Я і водієм був, і машини ремонтував, й технічним забезпеченням займався, й багато інших завдань виконував. Я на війну пішов добровольцем у 2014-му, маючи всього двадцять років.

А на шиномонтажника вивчився вже після списання з військового обліку.

Фото надані Владиславом Коржем