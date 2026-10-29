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Перший сніг і паніка на СТО: майстер шиномонтажу дав водіям поради перед зимою

Автор
Ганна Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Владислав Корж Новина оновлена 29 жовтня 2026, 15:24
Владислав Корж. Фото Колаж "Телеграфу"

Нюанси зберігання шин і поширені помилки експлуатації автівок

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Нині у шиномонтажних майстернях традиційний ажіотаж: завбачливі водії заздалегідь міняють літню гуму на зимову на своїх автівках. І саме час поговорити про нюанси перевзування.

Співрозмовником "Телеграфу" став майстер шиномонтажу столичного автохабу "Nesemos", 33-річний ветеран російсько-української війни Владислав Корж. У минулому цивільному житті — таксист, а у військовому — заступник командира з технічного забезпечення мінометної батареї другого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Де колесам краще "відпочити": на балконі, в гаражі чи у мішку?

Владе, у вас, певне, зараз найгарячіші дні…

— Так, це сезонна робота, тому відчувається напруга. Відповідальні водії намагаються встигнути перевзутися до листопада, бо там усе вже можливе — і приморозки після дощу, й перший сніг, відтак дороги стануть слизькими.

З якими проблемами коліс ви найчастіше стикаєтесь?

— З пробитими шинами. Вони "ловлять" саморізи, цвяхи, металеві осколки…

А в якому стані вони до вас потрапляють після "літнього відпочинку"?

— Буває, з тріщинами. Це вказує на те, що шини були не захищеними від сонця, адже гума від нагрівання пересихає. І в цьому випадку її треба міняти.

Владислав Корж
Владислав Корж

До речі, як правильно зберігати шини у міжсезоння? На балконі чи в гаражі? Складеними одна на одну чи у вертикальному положенні?

— Бажано, щоб вони не контактували із сирою землею. Бо гума при неправильному зберіганні швидше тріскається. Краще, звісно, у гаражі, де підтримується відповідний температурний режим. Щоб там було сухо, щоб туди не потрапляли ні дощ, ні сонце. І краще у підвішеному стані чи на стелажі. А вертикально їх поставити чи горизонтально покласти, не має значення. Це кому як зручно.

А якщо зберігати на балконі, то потрібно принаймні накрити, щоб на них не потрапляло пряме сонячне проміння, бо гума може пересихати й покриватися мікротріщинами. Такі колеса, на жаль, непридатні до використання.

Щоб гума не деформувалась, її краще зберігати на дисках?

— Можна і на дисках, і без дисків. Це не суттєво. Але я радив би використовувати спеціальні мішки для коліс. До деформації гуми призводить саме неправильне її зберігання.

Як розпізнати втомлену гуму, навіть якщо є протектор?

— Вона буде потріскана.

Яку найбільшу кількість автомобілів ви обслуговували за одну зміну під час осіннього ажіотажу?

— Після поранення я маю третю групу інвалідності – у мене права нога коротша, що дає додаткове навантаження на хребет, і то я зі своїм здоров’ям без особливого поспіху за годину одну машину перевзуваю. Це разом з балансуванням. Загалом за робочу зміну — з обідом і перекурами — цілком реально зробити десять автівок.

Владислав Корж міняє колесо у автівки
Влад за роботою

З якими курйозами чи проявами клієнтської паніки ви стикаєтеся, коли випадає перший сніг?

— Багато хто їздить на літній гумі до останнього. На жаль, перший сніг одразу ж призводить до збільшення аварій. І тоді починається суцільна паніка: на шиномонтаж моментально виростають довжелезні черги. Здається, пів Києва стоїть на СТО. Але не треба їздити від однієї станції до іншої. Досить зателефонувати на найближчу й записатись на вільний час. Як я вже говорив, замінити шини займає одну годину. Цей час можна провести в залі очікування за чашкою кави.

Певно, у пікові дні листопада чи квітня, коли водії перевзувають свої машини, автомеханікам доводиться працювати й по дві доби поспіль?

— У цивільному житті є визначений робочий час: у неділю в нас вихідний, в суботу — робочий день до обіду.

Азот у шинах та вібрація у кермі: міфи й реальність

У чому різниця між дешевим і дорогим шиномонтажем, окрім ціни? На чому найчастіше економлять недобросовісні майстри? Скажімо, на калібруванні балансувального верстата, якості пасти чи балансувальних грузиках?

— Тут навіть якщо хтось і захоче обдурити, то не обдурить. Бо, по суті, скрізь універсальне обладнання. Всі працюють за чинними стандартами, тому все прозоро. Робота зводиться до розбортування колеса, а після балансування — до наклейки грузика на верстаті, і все. А монтажна паста, попри її різновиди, працює однаково, забезпечуючи щільне прилягання борта до диска.

Як ви ставитесь до накачування шин азотом? Це реально краще чи це вдалий маркетинговий хід?

— Як на мене, маркетинговий хід. Наскільки я знаю, це процес заповнення автомобільної покришки газом із високим вмістом азоту (близько 95%) замість звичайного стисненого повітря, яке вже складається приблизно з 80 відсотків азоту, а також кисню та інших домішок. Кажуть, це забезпечує стабільність тиску, мовляв, азот менше реагує на перепади температур і нагрівання колеса під час руху, тому тиск усередині шини коливається не так сильно, як при використанні звичайного повітря.

Ну, це надто сумнівні експерименти. Ніякої різниці ніхто не бачить і не відчуває. Ми такого точно не використовуємо.

Чи можна на око або за звуком визначити, що колесо відбалансовано неправильно?

— Задні колеса при цьому не подаватимуть ніяких сигналів, а неправильно відбалансовані передні призведуть до вібрації в кермі.

А чи може така машина, з невідбалансованими колесами, виїхати із шиномонтажу?

— Легко. Якщо неправильно виставлений балансувальний верстат. Щоб він правильно балансував, його спочатку самого треба правильно відкалібрувати.

Влад за роботою
Владислав у майстерні

За якими першими ознаками на дорозі водій може зрозуміти, що з колесами щось не так і треба терміново їхати на шиномонтаж?

— Знову ж таки, та сама вібрація в кермі. Найпоширенішою причиною цьому є низькопрофільна гума, найпершим ворогом якої є ями на дорогах. Як тільки водій впіймає хорошу яму, так на колесі збоку вилізає грижа, яка й даватиме вібрацію. Це значить, пора заїжджати на шиномонтаж. Так, це можна відремонтувати, але скільки після цього виїздить колесо, невідомо. Може, тиждень, а може стрельнути одразу після виїзду з майстерні. Тому я рекомендував би не викидати гроші на вітер, а відразу купувати нове колесо.

Яка гума найкраща, по-вашому?

"Континенталь", "Мішлен". Але ж хороша якість — це високі ціни. Мій побратим, скажімо, за одне колесо фірми "Континенталь" недавно заплатив 16 тисяч гривень.

Скільки років таке колесо може прослужити?

— Все залежить від експлуатації. По-перше, автомобіль треба вчасно — двічі на рік — перевзувати, а не постійно їздити на зимовій гумі.

По-друге, багато залежить від догляду за машиною. Наприклад, не відкладати на потім процедуру розвал-сходження. Адже якщо кути збиті, то дуже швидко з'їдається гума.

Краще вчасно відремонтувати одну запчастину

Чи візьметесь ви за ремонт шини, на ваш погляд, безнадійної, якщо клієнт благає щось із нею зробити?

— Недавно до мене заїхали військові з пробитим колесом. Я його зняв, а там гума така лиса, що навіть корд уже виліз. Таке колесо вже не можна ремонтувати, бо воно в будь-який момент може вистрілити. Добре, якщо це буде заднє, то нічого страшного, а якщо таке стоятиме спереду, то машина злетить у кювет. І добре буде, якщо вона при цьому нікого не зачепить.

Хлопці наполягали на ремонті. "Нам треба, щоб воно поїздило!" — просили. Але я принципово не взявся за роботу. Не захотів брати на себе такий гріх.

Які колеса найважче і найнеприємніше міняти?

— Низькопрофільні й у величезних позашляховиках.

Якщо немає очевидних несправностей, чи треба робити профілактичну перевірку?

— Обов’язково хоча б раз у пів року слід заїжджати на СТО й робити діагностику, бо запчастини мають свій термін зносу. Тому краще відремонтувати одну, аніж потім десять, які через неї зламаються.

Скільки часу приблизно займає діагностика і скільки це коштує?

— Ціна повного спектру діагностики, включаючи комп’ютерну, в Україні коливається у межах 800 – 2500 гривень. І це займає годину-півтори.

Владислав Корж у майстерні
Владислав Корж за роботою

Чи варто для іномарок шукати оригінальні запчастини? Чи можна обійтися замінниками?

— Оригінали, звісно ж, коштують дорого й не кожному по кишені. А замінники бувають не гірші за значно доступнішими цінами. Однак ми враховуємо побажання клієнта. Є такі, що уперто наполягають на оригінальних запчастинах. Тоді ми замовляємо їх з Європи.

Як ставляться майстри до присутності клієнта при ремонті машини? Чи краще, аби він не заважав?

— Хтось хоче бачити, як усе робиться, бо йому цікаво, хтось розуміється на цьому всьому й хоче, наприклад, заглянути під машину на ямі, щоб побачити її стан знизу. До цього майстри нормально ставляться.

А є такі, які люблять давати вказівки: "Я бачив в інтернеті, як це ремонтують, тому робіть, як в інтернеті". Жоден майстер не любить, коли йому дають дурні поради, бо він спеціаліст і знає, як правильно робити. Окрім усього, відволікання від справи це ще й час. Так можна три години витратити на те, що виконується за тридцять хвилин. Я в таких випадках прошу майстра-приймальника забрати надокучливого клієнта в кімнату очікування, щоб не заважав.

З вашого погляду, як змінилися автомобілі та самі шини за останні роки?

— З початку 2000-х, коли колеса стали замінювати на безкамерні, нічого особливо не змінилося. Безкамерки — це набагато простіше. Раніше при розбортуванні колеса, щоб добратися до пробитої камери й заклеїти її, нерідко пробивали гуму в іншому місці…

Автомобіль на фронті — це запорука життя

Знаю, автомобілі військових і ті, що пригонять волонтери з Європи для потреб фронту, ви ремонтуєте безплатно. Де берете на це кошти?

— Ремонтуємо цивільний транспорт, а виручені кошти вносимо на спеціальний рахунок благодійного фонду, який також має назву "Nesemos". У нас уже дві майстерні — одна давно працює на лівому березі у Києві, а друга, якою я керую, нещодавно відкрилась на правому. Але в ній поки що немає шиномонтажу.

Яка найбільша проблема автомобілів на фронті?

— Ходова частина, бо там нема доріг. Звісно, летять двигуни й колеса. Якщо потрібно, електрику ремонтуємо. Зі мною працює ще один ветеран війни, і нам дуже важливо, щоб хлопці їздили на якісно відремонтованих машинах.

Автомобілі, які волонтери купують для захисників у Європі, у більш-менш нормальному стані?

— Ви ж розумієте, що кожен волонтер економить і хоче купити машину дешевше, щоб придбати їх більше. А за копійки ви візьмете хороший автомобіль? У будь-якому випадку його треба приводити до нормального стану.

А в яких умовах відбувається ремонт автівок поблизу лінії фронту?

— Кожен підрозділ шукає собі місце для житла й обслуговування автомобілів, тому що автомобіль — це запорука життя військового: якщо машина їде, значить, більше шансів залишитися живим. Щось із запчастин підвозять волонтери, але більшість ми ремонтували за свої кошти, бо це набагато швидше.

Зазвичай ремонт автівки там триває два-три дні. Якщо немає якихось запчастин, їх замовляють у Києві, наступного дня вони приходять, а на третій день машина вже на колесах, поїхала воювати далі. А якщо машина не для потреб фронту, а просто для забезпечення життєдіяльності підрозділу, вона може чекати своєї черги тиждень-два. На такі ремонти оголошуються збори, підключаються волонтери.

Ось під час повномасштабки мені три роки без вихідних доводилося працювати. Я і водієм був, і машини ремонтував, й технічним забезпеченням займався, й багато інших завдань виконував. Я на війну пішов добровольцем у 2014-му, маючи всього двадцять років.

А на шиномонтажника вивчився вже після списання з військового обліку.

Фото надані Владиславом Коржем

Теги:
#Авто #Шини #Зимова гума #Шиномонтаж