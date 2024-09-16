В Києві та області лунали вибухи: росіяни всю ніч "кошмарили" регіон "шахедами", є постраждалі (оновлено)

"Телеграф" зібрав інформацію про атаку ворога

В ніч на понеділок, 16 вересня, російські війська намагались обстріляти столицю та Київську область "шахедами". Це вже восьма повітряна атака ворога з початку вересня.

"Телеграф" розповів, що відомо про атаку росіян. А також, чи є прильоти в Києві, яка ситуація станом на ранок.

UPD: Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожого обстрілу у столичному регіоні. У відомстві зазначили, що одна людина отримала травми. Пошкоджень зазнали будинки місцевих мешканців, транспортні засоби.

"Станом на 08:35 зазнали пошкоджень пʼять приватних будинків та пʼять автомобілів. На жаль, місцева жителька отримала поранення. Потерпілу госпіталізовано до лікарні, їй надається допомога. Також сталося загоряння трав’яного настилу", — йдеться у повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими буде розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що про "шахеди" в столиці повідомляли ще до опівночі. Захисники неба працювали по цілях ворога.

Також ударні безпілотники фіксували у передмісті Києва. Там також велась робота сил ППО.

За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, на відміну від останніх атак, ця була масована. Другу повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі та тривала вона близько 3-х з половиною годин.

"На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога. В Києві попередньо без постраждалих та руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що армія РФ завдала чергового удару по Харкову. Через пуски коригованих авіабомб вибухи пролунали в Немишлянському районі міста. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, бомба впала на багатоповерхівку.