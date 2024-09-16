В Киеве и области раздавались взрывы: россияне всю ночь "кошмарили" регион "шахедами", есть пострадавшие (обновлено)
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"Телеграф" собрал информацию об атаке врага
В ночь на понедельник, 16 сентября, российские войска пытались обстрелять столицу и Киевскую область "шахедами". Это уже восьмая воздушная атака врага с начала сентября.
"Телеграф" рассказал, что известно об атаке россиян. А также есть ли прилеты в Киеве, какая ситуация по состоянию на утро.
UPD: Полицейские Киевщины фиксируют последствия вражеских обстрелов в столичном регионе. В ведомстве отметили, что один человек получил травмы. Повреждения получили дома местных жителей, транспортные средства.
"По состоянию на 08:35 получили повреждения пять частных домов и пять автомобилей. К сожалению, местная жительница получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в больницу, ей оказывается помощь. Также произошло возгорание травяного настила", — говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователями будет начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, что о "шахедах" в столице сообщали еще до полуночи. Защитники неба работали по целям врага.
Также ударные беспилотники фиксировались в пригороде Киева. Там велась работа сил ПВО.
По информации начальника КМВА Сергея Попко, в отличие от последних атак, эта была массирована. Вторую воздушную тревогу в столице объявили около двух ночи и длилась она около трех с половиной часов.
"На Киев российские ударные беспилотники направлялись по разным направлениям и разным группам. Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БпЛА врага. В Киеве предварительно без пострадавших и разрушений", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" писал, что армия РФ нанесла очередной удар по Харькову. Из-за пусков корректируемых авиабомб взрывы прогремели в Немышлянском районе города. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, бомба упала на многоэтажку.