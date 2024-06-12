Жителі Запоріжжя скаржаться на масовий мор риби у Дніпрі: в чому причина (відео)

Річкова риба опинилася під загрозою зникнення

У Запоріжжі жителі скаржаться на масову загибель риби. Серед причин мору — скид води з греблі Дніпровської ГЕС, літня задуха та втрата сполучення водоймищ з річищем Дніпра внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС.

Про це стало відомо з відео у Тік-ток. Житель Запоріжжя показав, яка ситація з рибою у водоймі. За його словами, на поверхні води плаває кожного дня багато мертвої риби. Вага кожної близько 15-20 кг, уточнює автор Роман Косенко.

Через обстріли енергетичної інфраструктури обміліло Дніпровське водосховище. Річкова риба опинилася під загрозою зникнення.

Люди в коментарях під відео написали свою думку. Вони обурені тим, що відбувається з рибою.

Окрім цього, в річці Дніпро екоінспектори та представники рибного патруля також фіксують сотні загиблих рибин. Про це кореспондентам Суспільному розповів головний спеціаліст відділу іхтіології Запорізького рибпатруля Максим Бронзюк.

За словами Максима Бронзюка, загиблу рибу можна спостерігати вниз за течією річки Дніпро, зокрема на узбережжі острова Хортиця, поблизу сіл Нижня Хортиця та Розумівка.

"Здебільшого це старшовікові групи товстолобика, сазана, судака та сома. Ця загибель викликана тим, що відбувається скид води з греблі Дніпровської ГЕС і риба, так, як вона йде постійно проти течії, може травмуватися та гинути. Ми не маємо повної картини, тому що, де під греблею риба гине, там стрімка течія і неможливо дослідити повністю акваторію".

Такі явища задухи риби, за словами Максима Бронзюка, здебільшого зустрічаються на відокремлених ділянках водойми, зокрема й таких, які втратили сполучення з основним руслом Дніпра внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС.

Чому із водосховища спускають воду

Причиною обміління водосховища є підвищення потужності роботи ГЕС. Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпровську ГЕС ще у березні 2024 під час масованої ракетної атаки по Україні. Внаслідок обстрілу зафіксовано два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2.

У результаті у березні-квітні Україна втратила 7 гігаватів теплової та гідрогенерації електрики через російські удари по критичній інфраструктурі.

Відомо, що принцип роботи ГЕС полягає у проходженні води через турбіни. Для цього її спускають з водосховищ у якомога більшій кількості.

Раніше "Телеграф" писав, що масований обстріл Росією об’єктів критичної інфраструктури вранці 22 березня названий міністром енергетики Германом Галущенком наймасштабнішим за весь час війни. Водночас пролунали як прогнози про "не дуже добрі новини" для української енергетики, так і стримано оптимістичні оцінки.