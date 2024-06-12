Жители Запорожья жалуются на массовый мор рыбы в Днепре: в чем причина (видео)

Речная рыба оказалась под угрозой исчезновения

В Запорожье жители жалуются на массовую гибель рыбы. Среди причин моря — сброс воды с плотины Днепровской ГЭС, летняя жара и потеря сопряжения водохранилищ с руслом Днепра в результате подрыва российской армией Каховской ГЭС.

Об этом стало известно из видео в Тик-Ток. Житель Запорожья показал, какая ситуация с рыбой в водоеме. По его словам, на поверхности воды плавает ежедневно много мертвой рыбы. Вес каждой около 15-20 кг, уточняет автор Роман Косенко.

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры обмелело Днепровское водохранилище. Речная рыба оказалась под угрозой исчезновения.

Люди в комментариях под видео написали свое мнение. Они возмущены происходящим с рыбой.

Кроме того, в реке Днепр экоинспекторы и представители рыбного патруля также фиксируют сотни погибших рыб. Об этом корреспондентам Общественного рассказал главный специалист отдела ихтиологии Запорожского рыбпатруля Максим Бронзюк.

По словам Максима Бронзюка, погибшую рыбу можно наблюдать вниз по течению реки Днепр, в частности, на побережье острова Хортица, вблизи сел Нижняя Хортица и Разумовка.

"В основном это старшевозрастные группы толстолобика, сазана, судака и сома. Эта гибель вызвана тем, что происходит сброс воды с плотины Днепровской ГЭС и рыба, так как она идет постоянно против течения, может травмироваться и погибать. У нас нет полной картины, поэтому что, где под плотиной рыба погибает, там стремительное течение и невозможно исследовать полностью акваторию».

Такие явления удушья рыбы, по словам Максима Бронзюка, в основном встречаются на обособленных участках водоема, в том числе и потерявших сообщение с основным руслом Днепра в результате подрыва армией РФ Каховской ГЭС.

Почему с водохранилища спускают воду

Причиной обмеления водохранилища является повышение мощности работы ГЭС. Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепровскую ГЭС еще в марте 2024 года во время массированной ракетной атаки по Украине. В результате обстрела зафиксировано два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2.

В результате в марте-апреле Украина потеряла 7 гигаваттов теплового и гидрогенерации электричества из-за российских ударов по критической инфраструктуре.

Известно, что принцип работы ГЭС состоит в прохождении воды через турбины. Для этого ее спускают с водохранилищ как можно больше.

Ранее "Телеграф" писал, что массированный обстрел Россией объектов критической инфраструктуры утром 22 марта назван министром энергетики Германом Галущенко самым масштабным за все время войны. В то же время прозвучали как прогнозы о "не очень хороших новостях" для украинской энергетики, так и сдержанные оптимистичные оценки.