Після масованої ракетної атаки дві ГЕС виведено з експлуатації: подробиці від "Укргідроенерго"

Болючі наслідки цинічних обстрілів Росії

У четвер "Укргідроенерго" повідомило про виведення двох гідроелектростанцій (ГЕС) з експлуатації. Вони отримали нищівні пошкодження після масованого ракетного обстрілу 8 травня, коли Росія знову атакувала об’єкти критичної інфраструктури.

Вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень від ворожих обстрілів. На ремонт та відновлення знищенного обладнання потрібні великі кошти, повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Дві ГЕС було виведено з експлуатації

"Дві ГЕС виведено з експлуатації. 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано й обʼєктам гідроенергетики", ― йдеться у повідомленні.

"Укргідроенерго" зазначає, що Росія цілеспрямовано знищує енергетичну інфраструктуру. Об’єкти гідрогенерації сильно пошкоджені або зруйновані, а на відновлення знадобиться багато коштів.

"На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів. Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі", ― пише пресслужба "Укргідроенерго".

Нагадаємо, 8 травня Росія атакувала міста України ракетами та дронами-камікадзе типу "Шахед". Під удар потрапили зокрема об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. РФ атакувала об’єкти енергетичної системи у Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Через російські обстріли 8 травня у деяких абонентів зникло світло. Проте відключення можливі й 9 травня. Про це вже попередили споживачів. Якщо у пікові години виникне дефіцит електроенергії, то світло можуть відключити. Українців просять ощадливо ставитись до використання енергоресурсу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через російські обстріли може зрости тариф на світло. На відновлення енергосистеми та підготовку до холодної пори року потрібна величезна сума.