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Ракети не допоможуть росіянам знищити Київську ГЕС: експерт пояснив, чому

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Автор
Київська гідроелектростанція
Київська гідроелектростанція. Фото Wikipedia

Радянська влада надійно захистила будівлю від руйнівних намірів президента РФ

Після того, як росіяни вдарили по Дніпровській ГЕС, у столиці побоюються ударів по Київській ГЕС. Кияни в мережі активно обговорюють ймовірні наслідки від влучання "Циркону" або "Кинджала" і переживають, що можливий прорив греблі з наступним затопленням Києва.

Проте директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко поспішив усіх заспокоїти. Він нагадав, що Київська ГЕС проєктувалася та будувалася у розпал холодної війни.

"Будуючи споруди Київської ГЕС, проєктанти закладали в об’єкт можливість найгіршого сценарію розвитку подій, а це – ядерний удар. Дамба Київського моря – величезна маса бетону, вона дуже стійка. Тому навіть пряме влучання сучасних потужних ракет типу "Циркон", з бойовою частиною 1 або 1,5 тонни не повинно призвести до руйнування споруди та прориву води", – розповів він.

Щодо Каховської ГЕС та затоплення деяких регіонів України, то треба розуміти, що вибух стався всередині будівлі. Росіяни заздалегідь завезли туди величезну кількість вибухівки, і вибух стався в тілі греблі, а не ззовні.

"Це і стало причиною таких масштабних руйнувань та стрімкого витоку води. Зовнішній вибух ніяк не пошкодив би цю бетонну споруду", — зазначає Сергієнко.

До того ж дамба Київської ГЕС перебуває під охороною, а також на ній у кілька разів посилено заходи безпеки з початку повномасштабної війни. Тому росіяни можуть вплинути на ГЕС лише ззовні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни майже повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області. Розбір завалів продовжується, щоб точно оцінити масштаб збитків.

Теги:
#Росіяни #Атака #Київська ГЕС