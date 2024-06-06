Каховську ГЕС підірвали рік тому: згадуємо, як це було (видовищні фото та відео)

Черговий злочин росіян проти українців та природи

Минув рівно рік з моменту, як росіяни підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області, щоб зірвати контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ). Про свій злочин терористи повідомили зранку 6 червня 2023 року.

Тоді затопило понад тисячу будинків у 80 населених пунктах на півдні України. "Телеграф" зібрав підбірку фото та відео наслідків трагедії.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС приблизно о третій ночі. Черговий воєнний злочин окупантів призвів до масштабних затоплень, людських жертв та завдав непоправної шкоди природі. Особливо постраждали населені пункти на Лівобережжі, близько тисячі будинків були повністю затоплені.

Каховська ГЕС була під окупацією з початку повномасштабного вторгнення. Там росіяни розміщували свої війська. У жовтні вони замінували греблю. Тоді президент України звертався до міжнародної спільноти з попередженням про можливу катастрофу.

Потужні вибухи на ГЕС пролунали майже о третій ночі 6 червня. Українські та румунські сейсмічні датчики зафіксували їх о 2:35 і 2:54. Згодом були опубліковані супутникові знімки. Проте відео моменту підриву з'явилось значно пізніше — весною 2024 року.

Зранку 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські війська підірвали греблю. В "Укренерго" повідомили, що після підриву ГЕС не підлягає відновленню.

Вже опівдні затопило Нову Каховку. На наступний день під воду пішли Олешки. Усього затопило близько 80 населених пунктів, переважно на лівому березі Дніпра. Окупаційна влада глушила мобільний зв’язок, щоб місцеві мешканці не могли розповісти, що відбувається насправді.

Підтопило також і населені пункти, підконтрольні Україні. Зокрема, обласний центр.

Наслідки підриву Каховської ГЕС були катастрофічними. На підконтрольній Україні території загинули 33 людини, понад 40 вважаються безвісти зниклими. Поранення отримали 28 громадян. Через катастрофу почався масовий мор риби.

Кількість постраждалих та жертв на окупованих територіях невідома. Російська сторона заявляє про 59 загиблих. Проте за оцінками українських військових лише в Олешках потонули кілька сотень людей.

Після підриву ГЕС були побоювання, що постраждала територія перетвориться у пустелю. Але ці прогнози не справдились.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зараз виглядає Каховське водосховище. За рік воно дуже змінилось.