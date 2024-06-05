Зовсім не те, що ви подумали: що означає "хапун" українською

Є кілька трактувань, і одне з них особливо цікаве

Українську мову з кожним днем обирає все більше людей для спілкування в робочому та повсякденному житті, а водночас стає як ніколи актуальною робота над висвітленням її нюансів, адже не кожному під силу одразу збагнути всі тонкощі такої старої та багатої мови.

Наприклад, лише одиниці зможуть правильно відповісти, що означає українською мовою слово "хапун". Про це із прикладами "Телеграф" розповість нижче.

Багато хто інтуїтивно може здогадатися, що слово "хапун" з’явилося від слова "хапати", що традиційно означає "різко і рвучко брати, підхоплювати щось". У сленгу слово "хапати" також має таке значення, як "затягуватися наркотичними речовинами".

Проте слово "хапун" використовується для опису міфічного персонажа , лісового духу, який живе в хаті біля болота в глибині лісу, літає з неймовірною швидкістю та нападає на неслухняних дітей. Що цікаво, він належить до білоруської міфології, проте згадки про нього зустрічаються і в побуті українців. Зокрема, є просторічний стійкий вираз "Щоб тобі хапун ухопив!" , який використовують під час сварки.

Крім того, "хапуном" можуть називати крадія або хабарника.

Ось кілька прикладів, як це слово використовується у реченні:

Федоро! Який там тебе хапун ухопив?

Він теж, як не вхопить хапун, після свого середньоліття, подасться у пасічники.

Юриста завзятий і хапун такий, що із рідного батька злупить!

Не наближайсь! Не наближайсь! Чи се хапуни, чи що сюди утирилось! Ні! я так сестри своєї не продам!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що означає "фіґлі" в українській мові.