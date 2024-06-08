Хто такі хрунь та доброграй: 7 українських слів, які рідко вживаються, але влучно описують ситуацію

Використання забутих, але підходящих слів може збагатити мову

Українська мова має чимало цікавих слів, які поступово витісняються іноземними. Є в словниках і такі вирази, які можуть влучно описати ситуацію або назвати явище одним словом, замість довгих виразів.

Частина таких слів дбайливо була зібрана у 4-томному "Словарі української мови" (1907-1909), під редакцією та з доповненнями Бориса Грінченка. Понад сто років потому "Телеграф" пропонує загадити сім слів, якими можна збагатити своє мовлення. Підкреслені літери з наголосом.

В и балакати — домогтися чого-небудь розмовою. Приклад вживання: "Кращої долі не вибалакаєш, її робити треба" Григорій Тютюнник.

Доброгр а й — гарний музикант.

Затал а нити — придбати щось завдяки щасливому випадкові. Приклад вживання: "Він і швець добрий; тілько що заталанить, то все й прогайнує в одну ніч" Ганна Барвінок.

Пог о ддя — гарна погода, сприятливий час. Приклад вживання: "Дождавшися мореплавці погоддя, розіп'яли вітрила, вийшли з Олександрійського порту і пливли скількись день щасливо" М. Лукаш, пер. з тв. Дж. Боккаччо.

Слав е тник — уславлена, відома людина, знаменитість. Приклад вживання: "Чому славетникам, тим шейхам, тим емірам так, як йому, Бог жизні не являвся?"

Тел е пка — дурна, нікчемна розмова.

Хрунь — виборець, який продав свій голос. Приклад вживання: "— Я бачив газетярів, що в своїх газетах кидали громи на хрунів та донощиків і самі зараз же доносили ворогам про все, що діялося в їх таборі" Іван Франко.

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