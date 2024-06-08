Укр

Кто такие хрунь и доброграй: 7 украинских слов, которые редко употребляются, но точно описывают ситуацию

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кого из людей можно назвать доброграем?
Кого из людей можно назвать доброграем?. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Использование забытых, но подходящих слов может обогатить язык

Украинский язык имеет немало интересных слов, постепенно вытесняемых иностранными. Есть в словарях и такие выражения, которые могут точно описать ситуацию или назвать явление одним словом, вместо длинных выражений.

Часть таких слов бережно была собрана в 4-томном "Словаре украинского языка" (1907-1909), под редакцией и с дополнениями Бориса Гринченко. Более ста лет спустя "Телеграф" предлагает загадать семь слов, которыми можно обогатить свою речь. Подчеркнутые буквы с ударением.

Вибалакати — добиться чего-нибудь разговором. Пример употребления: "Кращої долі не вибалакаєш, її робити треба" Григорий Тютюнник.

Доброграй хороший музыкант.

Заталанити — приобрести что-то по счастливой случайности. Пример употребления: ""Він і швець добрий; тілько що заталанить, то все й прогайнує в одну ніч" Анна Барвинок.

Погоддя погода, благоприятное время. Пример употребления: "Дождавшися мореплавці погоддя, розіп'яли вітрила, вийшли з Олександрійського порту і пливли скількись день щасливо" М. Лукаш, пер. из соч. Дж. Боккаччо.

Славетник — известный человек, знаменитость. Пример употребления: "Чому славетникам, тим шейхам, тим емірам так, як йому, Бог жизні не являвся?"

Телепка глупый, ничтожный разговор.

Хрунь — избиратель, продавший свой голос. Пример употребления: "— Я бачив газетярів, що в своїх газетах кидали громи на хрунів та донощиків і самі зараз же доносили ворогам про все, що діялося в їх таборі" Иван Франко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что значит украинское слово "фигли". Оно не связано с архитектурой.

Теги:
#Украинский язык