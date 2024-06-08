Кто такие хрунь и доброграй: 7 украинских слов, которые редко употребляются, но точно описывают ситуацию

Использование забытых, но подходящих слов может обогатить язык

Украинский язык имеет немало интересных слов, постепенно вытесняемых иностранными. Есть в словарях и такие выражения, которые могут точно описать ситуацию или назвать явление одним словом, вместо длинных выражений.

Часть таких слов бережно была собрана в 4-томном "Словаре украинского языка" (1907-1909), под редакцией и с дополнениями Бориса Гринченко. Более ста лет спустя "Телеграф" предлагает загадать семь слов, которыми можно обогатить свою речь. Подчеркнутые буквы с ударением.

В и балакати — добиться чего-нибудь разговором. Пример употребления: "Кращої долі не вибалакаєш, її робити треба" Григорий Тютюнник.

Доброгр а й — хороший музыкант.

Затал а нити — приобрести что-то по счастливой случайности. Пример употребления: ""Він і швець добрий; тілько що заталанить, то все й прогайнує в одну ніч" Анна Барвинок.

Пог о ддя погода, благоприятное время. Пример употребления: "Дождавшися мореплавці погоддя, розіп'яли вітрила, вийшли з Олександрійського порту і пливли скількись день щасливо" М. Лукаш, пер. из соч. Дж. Боккаччо.

Слав е тник — известный человек, знаменитость. Пример употребления: "Чому славетникам, тим шейхам, тим емірам так, як йому, Бог жизні не являвся?"

Тел е пка — глупый, ничтожный разговор.

Хрунь — избиратель, продавший свой голос. Пример употребления: "— Я бачив газетярів, що в своїх газетах кидали громи на хрунів та донощиків і самі зараз же доносили ворогам про все, що діялося в їх таборі" Иван Франко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что значит украинское слово "фигли". Оно не связано с архитектурой.