Наталя Могилевська зупинила концерт у Кривому Розі після обстрілу окупантів (відео)

Наталя уточнила, що через непередбачувану напружену ситуацію в місті вона не змогла вчасно розпочати виступ

Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно удочерила двох дівчаток, виступала у Кривому Розі. Проте після ракетного обстрілу міста окупантами артистка не стала продовжувати концерт, а попрямувала до будинку, у який поцілила ракета, аби допомогти людям.

Про це Могилевська заявила у коментарі Telegram-каналу "СВОЇ | Кривий Ріг", а також на сторінці в Instagram вона показала, як ховається з музикантами від смертельної загрози.

Могилевська ховається від обстрілів

"Сьогодні перед початком концерту розпочались вибухи. Ми всі там сиділи, я почала прямий ефір. Закінчилася тривога, я почала концерт, і прямо під час концерту мені вже сказали, що є троє загиблих, що тут постраждали люди. Я зупинила концерт, поїхала питати, чи потрібна моя допомога. Я можу підтримати збір грошей на квартиру людям, ну хоч щось зробити, бо спільні зараз у цьому горі. Я на сусідній вулиці була, я теж могла опинитися під тим прильотом. Я не могла продовжувати концерт", – заявила артистка.

Наталя також уточнила, що через ракетний обстріл не змогла вчасно розпочати виступ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кількість жертв у Кривому Розі через ракетний удар по багатоповерхівці зросла. У лікарні померла 47-річна жінка.