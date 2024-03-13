Наталья Могилевская остановила концерт в Кривом Роге после обстрела оккупантов (видео)

Наталья уточнила, что из-за непредсказуемой напряженной ситуации в городе она не смогла вовремя начать выступление

Украинская певица Наталья Могилевская, недавно удочерившая двух девочек, выступала в Кривом Роге. Однако после ракетных обстрелов города оккупантами артистка не стала продолжать концерт, а направилась в дом, в который попала ракета, чтобы помочь людям.

Об этом Могилевская заявила в комментарии Telegram-канала "СВОИ | Кривой Рог", а также на странице в Instagram она показала, как прячется с музыкантами от смертельной угрозы.

Могилевская прячется от обстрелов

"Сегодня перед началом концерта начались взрывы. Мы все там сидели, я начала прямой эфир. Закончилась тревога, я начала концерт, и прямо во время концерта мне уже сказали, что трое погибших, что здесь пострадали люди. Я остановила концерт, поехала спрашивать, нужна ли моя помощь. Я могу поддержать сбор денег на квартиру людям, ну хоть что-то сделать, потому что сейчас это общее горе. Я на соседней улице была, я тоже могла оказаться под тем прилетом. Я не могла продолжать концерт", – заявила артистка.

Наталья также уточнила, что из-за ракетных обстрелов не смогла вовремя начать выступление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что количество жертв в Кривом Роге из-за ракетного удара по многоэтажке возросло. В больнице скончалась 47-летняя женщина.