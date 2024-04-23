У прозорій блузі та класичному костюмі: Емілі Блант вразила стильним образом на показі фільму (фото)

Зірка виглядала стильно і сексуально

Емілі Блант — прихильниця стриманих, класичних і водночас сексуальних образів. Після номінації на "Оскар" зірка зіграла головну роль у фільмі "Каскадер". На його спецпоказі зірка з’явилася у стильному вбранні.

Подія відбулася у понеділок, 22 квітня, у Лондоні. Емілі Блант мило посміхалася і позувала на камери із чоловіком Джоном Кразінські.

Так, для цієї події акторка обрала сніжно-білий костюм, що складався із класичних піджака та брюк. Чорні вставки зробили лук епатажним, більш цікавим та стильним. Прозора блузка чорного кольору зробила образ пікантним та сексуальним. Брошкою з діамантами та каблучками на руці зірка доповнила і прикрасила свій лук. Чорні туфлі на підборах із золотистими ланцюжками завершили модний аутфіт зірки.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Позувала Емілі Блант із чоловіком Джоном Кразінські. Пара виглядала дуже мило. Актор для цієї події обрав костюм світло-коричневого кольору, а родзинкою його образу стала краватка в тон вбрання.

Фото: Getty Images

Фільм "Каскадер" описує життя каскадера Кольта, якого зіграв зірка "Барбі" Раян Гослінг, який пережив на майданчику нещасний випадок і його екскохану (Емілі Блант). Головний герой дублював актора, який безслідно зник і його ніхто не може знайти. Кольту доводиться повертати кохання свого життя і шукати зниклу кінозірку.

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