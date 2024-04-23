У прозорій блузі та класичному костюмі: Емілі Блант вразила стильним образом на показі фільму (фото)
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Зірка виглядала стильно і сексуально
Емілі Блант — прихильниця стриманих, класичних і водночас сексуальних образів. Після номінації на "Оскар" зірка зіграла головну роль у фільмі "Каскадер". На його спецпоказі зірка з’явилася у стильному вбранні.
Подія відбулася у понеділок, 22 квітня, у Лондоні. Емілі Блант мило посміхалася і позувала на камери із чоловіком Джоном Кразінські.
Так, для цієї події акторка обрала сніжно-білий костюм, що складався із класичних піджака та брюк. Чорні вставки зробили лук епатажним, більш цікавим та стильним. Прозора блузка чорного кольору зробила образ пікантним та сексуальним. Брошкою з діамантами та каблучками на руці зірка доповнила і прикрасила свій лук. Чорні туфлі на підборах із золотистими ланцюжками завершили модний аутфіт зірки.
Позувала Емілі Блант із чоловіком Джоном Кразінські. Пара виглядала дуже мило. Актор для цієї події обрав костюм світло-коричневого кольору, а родзинкою його образу стала краватка в тон вбрання.
Фільм "Каскадер" описує життя каскадера Кольта, якого зіграв зірка "Барбі" Раян Гослінг, який пережив на майданчику нещасний випадок і його екскохану (Емілі Блант). Головний герой дублював актора, який безслідно зник і його ніхто не може знайти. Кольту доводиться повертати кохання свого життя і шукати зниклу кінозірку.
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