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В прозрачной блузе и классическом костюме: Эмили Блант поразила стильным образом на показе фильма (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Эмили Блант на спецпоказе фильма "Каскадер"
Эмили Блант на спецпоказе фильма "Каскадер". Фото Getty Images

Звезда выглядела стильно и сексуально

Эмили Блант — поклонница сдержанных, классических и одновременно сексуальных образов. После номинации на Оскар звезда сыграла главную роль в фильме "Каскадер". На его спецпоказе звезда появилась в стильном наряде.

Событие произошло в понедельник, 22 апреля, в Лондоне. Эмили Блант мило улыбалась и позировала на камеры с мужем Джоном Кразински.

Так, для этого события актриса выбрала снежно-белый костюм, состоявший из классических пиджаков и брюк. Черные вставки сделали лук эпатажным, более интересным и стильным. Прозрачная блузка черного цвета сделала образ пикантным и сексуальным. Брошка с бриллиантами и кольцами на руке звезда дополнила и украсила свой лук. Черные туфли на каблуке с золотистыми цепочками завершили модный аутфит звезды.

Эмили Блант
Фото: Getty Images
Эмили Блант
Фото: Getty Images

Позировала Эмили Блант с мужем Джоном Кразински. Пара выглядела очень мило. Актер для этого события выбрал костюм светло-коричневого цвета, а изюминкой его образа стал галстук в тон наряда.

Эмили Блант и Джон Кразински
Фото: Getty Images

Фильм "Каскадер" описывает жизнь каскадера Кольта, которого сыграл звезда "Барби" Райан Гослинг, переживший на площадке несчастный случай и его экслюбимую (Эмили Блант). Главный герой дублировал актера, который бесследно исчез и его никто не может найти. Кольту приходится возвращать любовь своей жизни и искать пропавшую кинозвезду.

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#Звезды #Эмили Блант #Джон Кразінскі