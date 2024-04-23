Як звичайна людина: Дженніфер Гарнер у непоказних поношених легінсах попалася у Лос-Анджелесі (фото)

Колишня дружина Бена Аффлека поза світськими зустрічами одягається як звичайна американка

Голлівудська актриса Дженніфер Гарнер не боїться здатися своїм шанувальникам звичайною людиною — без макіяжу, голлівудської зачіски та розкішного вбрання. Колишня дружина Бена Аффлека, який зараз одружений з Дженніфер Лопес, часто гуляє на свіжому повітрі в абсолютно домашніх речах.

Так, у понеділок 52-річна зірка фільмів "З 13 у 30" (2004) та "Привиди колишніх подружок" (2009) пройшлася вулицями Лос-Анджелеса, Каліфорнія, у спортивному образі. На лауреатці премії "Золотий глобус" були поношені темно-сині легінси та спортивна кофта зі смугами на грудях.

Доповнювали непоказний аутфіт знаменитості її улюблені кросівки спортивного бренду Brooks, вартість яких варіюється від 109 до понад 140 доларів (від 4330≈5562 грн), як вказано на сайті компанії.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що з Беном Аффлеком, з яким Дженніфер знімалася у фільмах "Перл-Харбор" (2001) і "Шибайголова" (2003), актриса була в офіційному шлюбі з 2005 по 2018 рік, про розставання подружжя заявило за пару років до судового розлучення.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер на щорічному гала-концерті "Врятуйте дітей" у Plaza 19 листопада 2014 року в Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Після розлучення колишні кохані підтримують дружні стосунки й нерідко бачаться один з одним. У шлюбі у пари народилося троє дітей: дочки Вайолет Енн Аффлек (2005) та Серафіна Роуз Елізабет Аффлек (2009), а також син Семюел Гарнер Аффлек (2012).

Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек 9 грудня 2021 року в Лос-Анджелесі. Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес підшукують для покупки новий будинок. Папараці підловили зіркове подружжя біля розкішних апартаментів у Нью-Йорку.