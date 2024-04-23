Акторка Олівія Манн, що видалила груди, блиснула сосками в яскравій весняній сукні (фото)

Після операції 43-річній зірці "Людей X" довелося робити реконструкцію грудей

Американська актриса, модель та телеведуча Олівія Манн із бойовим духом долає своє захворювання. 43-річна зірка "Людей Х" перенесла подвійну мастектомію після встановлення лікарями діагнозу – рак грудей.

У понеділок, 22 квітня, знаменитість підловили папараці на Манхеттені у Нью-Йорку. Для прогулянки в сонячну погоду Олівія одягла по-весняному сліпучу оранжево-білу сукню.

Доповнили чарівний лук Олівії ламіновані позолочені босоніжки на високих підборах та золота обручка на правій руці. У руках актриса тримала баночку газованого напою.

Фото: Getty Images

Зазначимо, що Манн була без бюстгальтера і засвітила в сукні соски. У недавньому інтерв’ю для People зірка розповіла, що після видалення грудей вона вирішила скористатися послугою негайної реконструктивної хірургії. Вона допомогла їй почуватися комфортніше зі своїм тілом.

Щоб знизити ризик повернення раку, у листопаді 2023 року зірка розпочала гормональну терапію, внаслідок чого у неї настала медикаментозна менопауза. Манн сказала, що, попри фізично та емоційно важкі аспекти одужання, вона відчуває "надзвичайну подяку" за те, що у неї немає раку.

Фото: Getty Images

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