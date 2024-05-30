Єдине "злите" фото хворої Заворотнюк: який вигляд вона мала (фото)

Про хворобу "няні Віки" стало відомо 5 років тому

Вночі у четвер, 30 травня, в Росії померла актриса та телеведуча Анастасія Заворотнюк. Близькі виконавиці головної ролі у серіалі "Моя прекрасна няня" ретельно приховували її хворобу протягом п’яти років і всіляко оберігали її від уваги ЗМІ та шанувальників.

Навколо Заворотнюк ходило безліч чуток, що особливо стосуються зовнішнього вигляду російської актриси, яка страждала на онкозахворювання. Її сім’я, зокрема чоловік, російський фігурист Петро Чернишов, а також дорослі діти — 28-річна донька Анна Заворотнюк та 23-річний син Майкл, дуже обережно коментували все, що пов’язане із захворюванням родички, і докладали зусиль, щоб фотографії тяжко хворої жінки не потрапили до мережі. Однак один кадр таки просочився.

Так, на початку 2022 року в мережу "злили" фото розповнілої Анастасії Заворотнюк. На ньому відображено, як актриса сидить на пасажирському місці в авто, а за кермом — її чоловік.

Кадр було зроблено на поліцейську камеру через перевищення швидкості чоловіка. Шанувальникам артистки було важко впізнати в жінці ту саму "прекрасну няню", адже через хворобу та лікування зовнішній вигляд Заворотнюк сильно змінився: вона розповніла, її обличчя стало одутлим, так що жінку було важко впізнати. Актрису часто долали депресії та втома через виснажливу недугу.

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Актриса у 2019 році

Після скандалу донька актриси Ганна побічно підтвердила, що на "злитому" фото було зображено актрису. Дівчина не заперечила, що на фото не її зіркова мама.