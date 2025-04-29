Після війни – на вибори? У полку Калиновського назвали своє перше завдання у вільній Білорусі

Добровольці можуть стати майбутньою елітою нової Білорусі

Білоруські громадяни, які служать у ЗСУ, бажають якнайшвидшого визволення Білорусі, але це можливо лише у разі України та ослаблення Росії. Тому білоруси в лавах ЗСУ працюють над цим завданням настільки, наскільки дозволяють можливості.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів командир білоруського полку ЗСУ ім. Кастуся Калиновського Павло "Дядька" Шурмей. Він назвав перше завдання "калиновців" у їхній вільній країні.

Більше читайте у публікації: "А раптом скоро перемир’я. Чи припинять воювати російські та білоруські добровольці у лавах ЗСУ".

За його словами, бійці полку ім. Калиновського мають забезпечити процес проведення демократичних виборів у Білорусі.

— Ми хочемо бачити добровольців, які пройшли через горнило війни, майбутньою елітою нової Білорусі. Наші хлопці та дівчата насамперед повинні ввійти та реформувати нові силові структури: армію, службу безпеки, поліцію. Перед нами стоятиме багато завдань, зокрема в площині безпеки, тому роботи вистачить усім, — впевнений Шурмей.

Цікаво, що полк ім. Калиновського також розглядає можливість трансформації своїх військових формувань у політичний рух.

— Ми вже робимо намагання зі створення громадсько-політичної структури під назвою Рух "Калиновці", зареєстрована відповідна громадська організація. Ми розуміємо, що перед нами стоятимуть виклики так само в політичній площині. Тому зараз ми проваджуємо концепцію птаха з двома крилами: військовим та політичним. До Руху "Калиновці" можуть долучатися як колишні бійці, так і всі, хто поділяє наші цілі та завдання, — пояснив "Дядька".

Водночас, за його словами, є певні проблеми з легалізацією бійців і ветеранів полку в Україні, а також проблеми з підтримкою сімей білоруських воїнів, які полягли за свободу України.

— Ми сподіваємося на більшу співпрацю з українською владою та громадськістю. Ми бачимо в Україні нашого стратегічного партнера для досягнення наших мет: трансформації в Білорусі та виведення її з-під впливу РФ, — додав Павло Шурмей.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що ветеран полку ім. Калиновського Василь Веремейчик опинився в руках режиму Лукашенка і йому загрожує страта за участь у бойових діях на боці ЗСУ. Тож Україна — його єдина надія.