"Я роблю їм послугу". Трамп знову заговорив про Україну в новому інтерв'ю

Згадав і надані Штатами "Джавеліни"

Президент США Дональд Трамп впевнений, що робить послугу Україні та українцям, намагаючись укласти мир з Росії. Він переконаний, що за його президентства в Україні ніколи не почалась би повномасштабна війна.

Про це Трамп розповів в інтерв'ю The Atlantic. За словами 47-го президента Штатів, він рятує українців від військової машини Кремля, яка "дуже скоро знищить їх".

"Я думаю, що рятую цю націю. Я думаю, що цю націю дуже скоро розгромлять. Це велика військова машина. Давайте дивитися правді в очі. І якби не я — це я дав їм "Джавеліни", які підбили танки. Знаєте, той момент з танками був важливим моментом, коли танки загрузли в багнюці, і я дав їм величезну кількість "Джавелінів", — наголосив Трамп.

Він серйозно заявив, що напочатку повномасштабного вторгнення саме завдяки цій зброї Україна дала відсіч Росії. І якби не допомога США, Кремль "взяв би Київ за один день" і це було б кінцем України.

Водночас Трамп незадоволений тим, що війна й досі триває, адже вона вже давно мала закінчитись. Загибель цивільних та військовий продовжує турбувати США, що і спонукає їх наближати мир.

"І, знаєте, я справді можу стверджувати, що я був дуже добрим, бо рятую цю країну. Прем'єр-міністр Норвегії — дуже шанована людина — каже, що якби президент Трамп не втрутився, ця війна ніколи б не закінчилася. Я думаю, що роблю велику послугу Україні. Я в це вірю", — каже Трамп.

Ба більше, відповідаючи на коментар кореспондента, що українці не дуже в це вірять, президент США сказав, що це лише піар. Київ нібито насправді вірить у "велику послугу".

"Послухайте, війни в Україні ніколи б не було, якби я був президентом. Її б ніколи не було, і вона не була протягом чотирьох років", — резюмував Трамп.

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