"Протягом наступних годин": Пакистан заявив про невідворотну загрозу нападу Індії

Індія планує використати теракт у Пахалгамі, як привід для нападу на Пакистан, заявили в Ісламабаді

Пакистан офіційно оголосив про те, що Індія на тлі небаченого багато років загострення між країнами може розпочати військову агресію. В Пакистані очікують нападу Індії протягом найближчих 24-36 годин​ та покладають на індійський уряд відповідальність за будь-які серйозні наслідки можливого військового конфлікту.

Про це написав міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар у соцмережі Х (Twitter). За його словами, Індія планує використати теракт у Пахалгамі, як привід для нападу на Пакистан.

"Пакистан має достовірні розвідувальні дані, що India має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин", – сказано у повідомленні.

Тарар зазначив, що будь-який акт агресії з боку Індії зустріне рішучу відсіч. Індія, заявив він, буде нести повну відповідальність за будь-які серйозні наслідки повномасштабної війни в регіоні.

Зазначимо, що ввечері 29 квітня на міжнародному кордоні Індії та Пакистану розпочалися масштабні бойові зіткнення. Вибухи лунають з обох боків кордону. Зіткнення відбуваються на офіційному міжнародному кордоні, а не на лінії спірного регіону Кашмір, де зазвичай траплялися подібні інциденти раніше.

Нагадаємо, конфлікт між Індією та Пакистаном загострився після теракту, який стався 22 квітня в індійському Кашмірі. Тоді бойовики з групи "Фронт Спротиву" вбили 25 туристів – 24 громадян Індії та одного громадянина Непалу. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, хоча Пакистан заперечив будь-який зв'язок з нападом.

Раніше "Телеграф" писав, хто кого підтримає в конфлікті Індії з Пакистаном. Ми розповідали, на чиєму боці можуть бути США, Ізраїль, Туреччина та Китай. Україна в цій ситуації вирішила не ставати на жодну сторону і зберігає нейтралітет.