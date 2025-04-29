Зеленський – на другому плані. У Путіна озвучили "першочергове завдання" щодо війни з Україною

Не забули згадати і "перемир'я" на 8-11 травня

Росія й досі чекає на "офіційну" відповідь Києва щодо "перемир'я" на 8-11 травня. У Кремлі вже назвали свою "першочергову задачу".

Про це розповів на брифінгу речник очільника РФ Дмитро Пєсков. За його слова, Росія не може запровадити "перемир'я" на 30 днів, адже є неврегульовані нюанси.

"Саме президент Путін виявив "жест доброї волі" і вчора оголосив про те, що на свято перемоги буде оголошено "тимчасове перемир'я". Реакцію від Києва ми "не почули" й досі", – сказав представник Кремля.

За його словами, наразі першочергове завдання Кремля — це переговори з Україною, а питання "легітимності" президента України Володимира Зеленського на другому місці.

Водночас Пєсков відмовився коментувати будь-які питання щодо участі армії КНДР у війні з Україною. Навіть попри те, що тільки нещодавно очільники РФ Володимир Путін дякував північнокорейським солдатам.

Нагадаємо, що президент Зеленський вже відреагував на запропоноване "перемир'я" Путіна. У Києві впевнені, що Росія може зупинити вогонь вже зараз і чекати до 8 травня не треба. Проте "цей режим тиші" має бути справжнім, а не для укріплення своїх позицій на фронті і подальшого наступу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "перемир'я" на 9 травня викликане страхами Путіна.