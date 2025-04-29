В Україні фізично усувають активістів? Чому вбили Дем’яна Ганула і Катю Гандзюк

Активістів залякують і вбивають, каже доброволиця Софія Янчевська

Гучне вбивство Дем'яна Ганула, колишнього активіста "Правого сектору", в центрі Одеси, а також смерті інших людей з активною позицією стали можливими через байдужість наших громадян і безкарність убивць і замовників злочину.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" у межах проєкту "Лінія спротиву" розповіла активістка, доброволиця та медикиня евакуації Софія Янчевська.

Більше читайте у публікації: "Їх убивають — ви мовчите": доброволиця Софія Янчевська про напади на активістів, погрози і байдужість до військових".

— Показово застрелено людину з вираженою проукраїнською позицією. Активісти — це ті, хто каже правду. А правда завжди комусь заважає. Вони не мовчать. Не домовляються. І їх бояться. Згадаймо Катю Гандзюк, Павла Шеремета — і це не поодинокі випадки. Вбивства, підриви машин, обливання кислотою — це все інструменти залякування, — каже доброволиця.

В Одесі залякують послідовників Ганула

Вона згадала іншу історію, коли в Одесі підірвали машину з волонтерами.

— Це була пара, яку ми знали. Новина про їхню смерть пройшла повз широкий загал. Вони не були публічними, але хтось їх "злив". А перед тим отримували погрози. Я не вірю, що це випадковість. Це було замовлення. І за цим стояли люди. Не просто виконавець, а замовники. І вони не покарані, — наголошує активістка.

На її думку, саме безкарність породжує нові вбивства.

— Я переконана, що в Україні діють організовані групи, які займаються фізичним усуненням активістів. Добре, що СБУ це іноді зупиняє. Але дуже багато випадків лишаються без покарання. Ситуація набагато глибша. І тому це повторюється, — підсумувала Софія Янчевська.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що підозрюваний у вбивстві Ганула Сергій Шалаєв проходив службу у 28 ОМБР імені Лицарів Зимового походу. Однак з моменту переведення він майже постійно перебував на лікуванні й не брав участі у бойових діях.