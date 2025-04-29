Це серйозні кроки. Політолог пояснив, на які поступки Україні готова Росія

ЗС РФ активізувалися виключно на сході України

Заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лавров про начебто готовність Росії до компромісів по війні в Україні можуть свідчити, що Москва вгамувала свої апетити і готова знизити територіальні претензії до Києва.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів співголова громадської ініціативи "Права справа", політолог, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. Він пояснив, про які саме поступки зі свого боку заявляє Кремль.

— Аналіз західних ЗМІ свідчить про можливість виведення російських військ, наприклад, з території Харківської області та Кінбурнської коси (Миколаївської області. — Ред.). Це досить серйозні кроки, — каже аналітик.

За його словами, аналіз театру бойових дій свідчить про те, що Російська Федерація активізувала свої дії виключно в Луганській і Донецькій областях.

— Так, є напруга у Запорізькій області, але вона не свідчить про можливості російських окупантів з розширення зони присутності за рахунок нових українських територій. Херсонська область — стабільна, — пояснює лідер "Правої справи".

На його думку, скорше за все, окуповані райони Запорізької і Херсонської областей стануть предметами політичних домовленостей.

— І я не виключаю можливості компромісу по Запорізькій АЕС. Є чітка позиція Сполучених Штатів з цього питання і вони будуть дотискати свою позицію в цьому питанні, — підсумував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" шість важелів тиску Трампа на Кремль.