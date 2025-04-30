"Відкрийте очі": Усик звернувся до Трампа із закликом

Усик назвав повною нісенітницею ідею того, що Україна повинна поступитися Росії якимись територіями

Український професійний боксер та абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа із вимогою "відкрити очі" та зупинити російську агресію в Україні. Він закликав американського лідера викинути Росію з України та більше не говорити про те, що Україна щось повинна віддати росіянам.

Про це він сказав в інтерв'ю англійському телеведучому та журналісту Пірсу Моргану, уривок з якого Морган опублікував у X (Twitter). Усик назвав повною нісенітницею ідею того, що Україна повинна поступитися Росії якимись територіями в рамках будь-якої мирної угоди.

"У нас є багато запитань. Чому Росія може це робити, поки світ живе за правилами? Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Будь ласка, зупиніть війну в Україні", – сказав він, відповідаючи на питання Моргана.

Усик додав, що його заклик означає прохання не говорити більше про можливість того, що Україна повинна віддати росіянам якісь території. Не кажучи вже про спроби змусити Україну це зробити.

"Ні, звичайно, ні. Це моя територія, територія моєї країни, це мій народ", – додав він.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо висунув вимогу до України та Росії представити конкретні пропозиції щодо припинення війни. В іншому випадку Сполучені Штати погрожують відмовитися від посередницької ролі у мирних переговорах.

Як повідомлялося раніше, Трамп і Зеленський провели коротку зустріч перед похороном Папи Римського. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин. Зеленський після цього повідомив, що розмова була дуже "продуктивною", але не стала вдаватися до подробиць. А Трамп раптово написав повідомлення, в якому засумнівався в тому, що Володимир Путін хоче досягти миру.

Окрім цього, Трамп на похороні Папи Римського пообіцяв президенту Естонії, що не виходитиме з переговорів щодо врегулювання російського вторгнення в Україну. При цьому раніше військовий аналітик припустив, що Трамп вийде з переговорів щодо України через пару тижнів. Американський лідер починає розуміти, що укласти мирну угоду в Україні складніше, ніж він думав, до того ж на Трампа чиниться своєрідний тиск – він повинен був укласти угоду про мир за перші 100 днів свого президентства, але нічого не виходить.