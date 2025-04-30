"Гість із космосу" міг виштовхнути життя з морів на сушу: вчені знайшли несподіваний збіг

Удар залишив після себе кратер за 10-20 кілометрів

Вік нашої планети налічує кілька мільярдів років, проте що далі в минуле вчені намагаються зазирнути, то більше запитань виникає. Однак нове дослідження може пролити світло на одне із них — що змусило життя вийти з морів на сушу?

Нове дослідження сфокусовано вивчення формації Стоер (Stoer Group), що у півночі Шотландії. Оприлюднено воно в журналі Geology.

Ця територія була частиною стародавнього континенту Лаврентія, який пізніше стане Північною Америкою та Шотландією. Вона давно привернула увагу геологів, оскільки є однією з найдавніших осадових формацій у Європі. Через геологічну активність нашої планети, подібні місця протягом багатьох мільйонів років перемішуються з новими утвореннями і назавжди зникають. А тому кожна ділянка, що збереглася, є рідкісним шансом зазирнути в дуже далеку старовину.

Формація Стоєр

Раніше вважалося, що вік формації Стоєр досягає десь 1,2 мільярда років, проте окремий шар, відомий як Стак Фада, змусив вчених переглянути оцінки. Тепер вони вважають, що він на 200 мільйонів молодший.

У цьому шарі було знайдено фрагменти рідкісного мінералу під назвою реідит, який утворюється, коли циркон зазнає колосального тиску. Вже одна така знахідка, як мінімум, натякає на те, що ця місцевість колись зазнала удару якогось космічного тіла — астероїда чи метеорита. Вчені порівнюють такі мінерали з малесенькими секундомірами, які починають працювати після формування. Використовуючи математичні моделі, вони з’ясували, що вік цієї формації становить близько 990 мільйонів років, що дивним чином збігається з часом появи в Стоєрі перших слідів наземного життя.

Сліди, які пов’язують з ударом метеорита в Стак Фада

Річ у тому, що в інших частинах цієї формації було знайдено породи, що датуються близько 1 мільярда років тому, в яких знайшлися свідчення про життя ранніх одноклітинних організмів за межами моря. Таким чином дві події — удар метеорита і поява перших наземних еукаріотів — ідеально збігаються один з одним хронологічно.

Очевидно, що сам удар був би згубним для всього, що виявилося в зоні ураження, проте в довгостроковій перспективі він міг би привести до відкриття нових геотермальних джерел, появі мінеральних озер і насичення ґрунту поживними речовинами.

"Позаземні гості у вигляді метеоритів могли не лише залишити сліди на поверхні Землі, а й сформувати її майбутнє, перетворивши катастрофічні події на природні кратери — колиски життя", — пояснюють автори дослідження.

Як повідомлялося раніше, вчені знайшли підтвердження того, що ранні океани були каламутного зеленого кольору. Тим самим вона б виглядала з космосу зовсім інакше, ніж ми звикли.