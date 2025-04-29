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Не тільки "стурбованість". Аналітик назвав шість важелів тиску Трампа на Кремль

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Getty Images

США посилають військові та політичні сигнали Росії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має важелі для тиску на Росію. США вже вжили низку заходів, щоб схилити Кремль до мирних переговорів з Україною і поступок на нашу користь.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів співголова Громадської ініціативи "Права справа", політолог, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Він нагадав, що США домоглися зниження ціни нафти з 70 до 60 доларів за барель, що позначається на російському бюджеті.

— Заяви провідних країн — Казахстану, Іраку, Саудівської Аравії — про збільшення видобутку нафту, відповідно зниження ціни і є практичними кроками з боку Сполучених Штатів. Нагадаю, Казахстан — 10-те місце по обсягах видобутку нафти, Ірак — третє. Ну, і Саудівська Аравія, як одна з провідних країн ОПЕК. Причому рішення Саудівської Аравії щодо збільшення обсягів видобутку нафти йде врозріз із попередніми заявами і діями цієї країни, — каже аналітик.

Другий важіль тиску на Росію — це продовження Трампом санкцій проти Російської Федерації на один рік, продовжує лідер "Правої справи".

— Третій практичний крок. 12 банків Російської Федерації відключені від системи SWIFT. На це не наважувалася американська адміністрація Байдена за весь час каденції, — продовжує Снєгирьов.

Четвертий крок. Це заява Панами про розрив договорів із 128 суднами т.зв. "тіньового" російського флоту. А це колосальний удар по можливостях РФ обходити санкції Сполучених Штатів і країн Європи у продажу нафти і нафтопродуктів третім країнам. Тобто, як бачимо, не тільки заяви Сполучених Штатів про стурбованість позицією Російської Федерації, а й практичні кроки, — підсумував політолог.

Він додав, що США погрожують подвійними санкціями країнам, які беруть безпосередню участь у експортно-імпортних операціях РФ. А це буде колосальний удар по можливостях Росії з наповнення бюджету за рахунок валютної виручки.

— Ну, і військово-політична складова. Попри всі заяви, США були присутні під час останнього Рамштайну. Це і політичний показник, і військовий сигнал Російській Федерації про те, що Сполучені Штати не виходять з формату військово-технічної підтримки нашої країни, — назвав п’ятий і шостий важелі тиску США військовий аналітик.

Ба більше, на момент зустрічі президента України і президента Сполучених Штатів у ЗМІ з'являється повідомлення, що шведські [винищувачі] "Гріпен" перехопили в небі російський розвідувальний Іл-20, це — літак дальнього моніторингу, тобто дальньої радіолокаційної розвідки. І те, що він [був] над Польщею, — невипадково. В Польщі зосереджені логістичні хаби Сполучених Штатів і країн НАТО з військово-технічної підтримки нашої країни, — продовжує експерт.

— А за оцінкою російської сторони, за останній тиждень обсяги постачання військово-технічного спорядження з боку Сполучених Штатів для потреб України збільшилися в рази. От вам конкретна відповідь з боку Трампа і Сполучених Штатів, — підсумував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, політолог Тарас Задорожній розповів "Телеграфу", як Трамп доб’є Росію і поверне Україні кордони 1991 року.

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#США #Росія #Дмитро Снєгирьов #Дональд Трамп #SWIFT