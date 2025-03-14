Повістка може прийти влітку деяким студентам: що робити

Призвати на службу можуть після відрахування

Відстрочку від мобілізації мають право отримати студенти, які навчаються на денній або дуальній формах навчання. Однак є випадки, коли здобувач освіти може отримати повістку.

Згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Право на відстрочку діє лише на період навчання.

Тобто доки студент має підтверджувальний документ про навчання, він звільнений від призову. Проте в "проміжний період" між завершенням одного етапу навчання та вступом на наступний він може отримати повістку.

Наприклад, бакалаври зазвичай отримують дипломи наприкінці червня або на початку липня, тоді як накази про зарахування до магістратури набувають чинності на початку вересня. Це означає, що з липня до вересня студент фактично не має права на відстрочку, що створює ризик отримання повістки.

Інші випадки втрати відстрочки

Ще один випадок, коли студент може бути мобілізованим до отримання диплома — це відрахування з навчального закладу. Якщо видано наказ про відрахування, відстрочка миттєво втрачає чинність, і студент стає військовозобов'язаним.

Чи можуть ТЦК вручати повістки студентам

Законодавство не забороняє видачу повісток навіть тим, хто має право на відстрочку. У випадку отримання повістки студенту слід з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) з документами, що підтверджують його статус (наприклад, студентським квитком або довідкою з навчального закладу). Військовозобов’язаний має право посилатися на статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка гарантує відстрочку на час навчання.

Що робити, якщо повістка все ж прийшла

Якщо студент все ж отримав повістку, ігнорувати її не можна. Потрібно з’явитися до ТЦК з актуальними документами про навчання та пояснити свою ситуацію відповідно до чинного законодавства.

Нагадуємо, що в Україні заборонено примусову мобілізацію не військовозобов'язаних громадян до 25 років. Вони можуть служити у війську лише добровільно за контрактом.

Раніше "Телеграф" писав, як студенту оформити відстрочку від призову онлайн. Всього декілька кліків у застосунку "Резерв+" і довідка готова.