Рада була перемозі Зеленського, але підтримувала окупацію України: за що Заворотнюк внесли до бази "Миротворця"

Заворотнюк протягом багатьох років боролася з раком

У четвер, 30 травня, стало відомо, що на 54-му році життя померла російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка тримала велику популярність завдяки головній ролі в серіалі "Моя прекрасна няня". Знаменитість померла від раку головного мозку, який було діагностовано у 2019 році.

"Телеграф" нагадав, що відому актрису у 2017 році внесли до української бази "Миротворець" за виступи на тимчасово окупованій частині України. Також ми з’ясували, як ще Анастасія пов’язана з Кримом і чи робила вона якісь заяви про війну.

За що Анастасія Заворотнюк потрапила до бази "Миротворця"

Сім років тому зірку "Моєї прекрасної няні" було внесено до бази "Миротворця" за те, що кілька разів незаконно в’їжджала на територію Криму. Там вона грала у гумористичних спектаклях, наголосивши такою поведінкою на тому, що підтримує окупацію півострова Російською Федерацією.

Але пов’язувало Анастасію Заворотнюк із Кримом не лише це. Виявилося, що зі своїм третім чоловіком Петром Чернишевим вони у 2008 році вінчалися у храмі, розташованому у селищі Форос, що на південному узбережжі півострова. Пізніше акторка придбала у Ялті дві елітні квартири з видом на море. Там же вони з чоловіком збудували й льодовий комплекс "Ялта Iсе", але його закрили у 2009 році, а споруду розібрали.

За інформацією ЗМІ, за Анастасією ще залишився борг місцевим екологам, який становить близько 40 тисяч доларів, оскільки її невдалий проєкт завдав природі Криму значних збитків. А ще її зобов’язали сплатити за ремонт набережної, яка також постраждала під час будівництва.

Що Заворотнюк говорила про Україну

Анастасія Заворотнюк зіграла у популярному серіалі "Моя прекрасна няня" Вікторію Прутковську, яка, згідно з сюжетом, переїхала до Москви з українського Маріуполя. У серіалі є безліч сцен та реплік, які висміюють нашу країну та народ, а головна героїня неодноразово заявила, що є справжньою фанаткою Путіна.

Сама Анастасія не робила жодних гучних заяв щодо України та захвату Росією наших територій. Але у 2019 році вона привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах, заявивши що він є "невтомним трудоголіком, який на 100% включається в кожне завдання, яке стоїть перед ним". Вона побажала Зеленському стати для своєї країни та народу "справжнім благом".

Після того як у 2019 році актрисі діагностували рак мозку, вона перестала зніматися в проєктах і з’являтися на публіці. Зірка "Моєї прекрасної няні" нічого не коментувала щодо війни, яку Путін розв’язав на території України.

"Телеграф" писав раніше, як Анастасія Заворотнюк виглядала під час хвороби. У мережі з’явилося єдине "злите" фото.