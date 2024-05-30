Не тільки Заворотнюк: які акторки серіалу "Моя прекрасна няня", що принижував українців, пішли з життя

Кількох акторів серіалу спіткала схожа доля

Сьогодні, 30 травня пішла з життя 53 річна Анастасія Заворотнюк, головна героїня російського серіалу "Моя прекрасна няня". Протягом останніх років вона боролась з важкою недугою — раком мозку. Примітно те, що це вже не перша акторка цього серіалу, яка померла через онкологію. Тож можна простежити певну аналогію.

Після того, як стало відомо про онкологію в Анастасії Заворотнюк, у мережі почали писати про певне прокляття, яке спіткає головних героїв ситкому. Тому що вже є кілька історій акторів, які померли від онкології після знімань у серіалі.

Любов Поліщук

У 2006 рак забрав життя Любові Поліщук, яка померла у 57 років. Вона грала у серіалі роль мами няні Віки — Любов Прутковську. Річ у тім, що у 2000 році жінка серйозно постраждала в ДТП. А вже через 5 років у неї виявили рак хребта, який частково довелося видалити.

Певний час Поліщук лікувалась в Ізраїлі, утім, це не допомогло. Вона повернулась в Росію, де й надалі знімалась у "Моїй прекрасній няні". Виявилось, що багато хто з колег навіть не знав про важку хворобу жінки, бо вона не розповідала. Коли рак почав загострюватися, Поліщук повернулась до своїх рідних і там померла від гіпертонічного кризу, спричиненого обезболювальними засобами.

Олександра Назарова

У 2019 році померла виконавиця ролі баби Наді — Олександра Назарова. Їй було 80 років. Жінка боролась певний час із захворюванням легень. Під час операції в Назарової почали відмовляти інші органи. І врятувати її не вдалося.

Анастасія Заворотнюк

Власне, онкологія забрала життя й головної героїні серіалу — няні Віки, Анастасії Заворотнюк. Діагноз — гліобластома, рак головного мозку, акторці поставили у 2019 році. Це сталося за кілька місяців після того, як жінка народила доньку у 47 років. Тривалий час жінка намагалась завагітніти третьою дитиною, однак, це було безуспішно.

Анастасії робили штучне запліднення — ЕКО. Лікарі стверджували, що така процедура передбачає стимуляцію гормонів. Тому якщо в організмі жінки вже є ракові клітини, то це може прискорити розвиток раку. Схоже, так і сталося.

Упродовж останніх років акторка не виходила на зв'язок із публікою. Зрідка у мережі з'являлися новини про те, що Заворотнюк продовжує лікування від раку, попри те, що стан є складним. Тепер акторки не стало. У неї залишилося троє дітей: Анна та Майкл — від бізнесмена Дмитра Стрюкова, та Міла — від фігуриста Петра Чернишова.

Варто сказати, що "Моя прекрасна няня" був тим ситкомом, де принижували українців та виставляли нас другосортними. Адже по сюжету — головна героїня приїхала приїхала з Маріуполя в Москву за "кращим життям". У кожній серії няню Віку демонстрували простою дівчиною з провінції, яка говорить суржиком, не вміє вести бесіду та має погані манери. Натомість інші намагалися перевчити та зробити її "великою москвичкою".

Раніше "Телеграф" писав, як героїня померлої Заворотнюк принизливо висловлювалась про Україну. Користувачі мережі проаналізували серії й зауважили, що у серіалі звучало чимало тез російської пропаганди, які паплюжили образ українців.