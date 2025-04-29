Кого з чоловіків після 50 призвуть на службу. Адвокат дав відповідь

Якщо у чоловіка, якому за 50 років, у висновку ВЛК є 1 чи 2 категорія "Б" чи дефіцитна спеціальність, то його можуть мобілізувати в 2025

Чоловіки віком понад 50 років підлягають мобілізації в Україні під час воєнного стану. Є певні підстави, коли їх точно призвуть на військову службу.

Мобілізувати можуть будь-якого військовозобов'язаного за 50 років, якщо той не має відстрочки, а також якщо у нього є дефіцитна спеціальність. Про це розповів адвокат, ексдепутат Київоблради Роман Сімутін для "УНІАН".

Однак з низьким шансом можуть мобілізувати чоловіків за 50 років, які мають 3 або 4 категорії "Б" непридатності до служби, тобто вони можуть служити тільки в територіальному центрі комплектування, частинах забезпечення, військових вишах, навчальних центрах, у логістиці, оперативному забезпеченні, зв'язку, охороні, медпідрозділах.

Він пояснює, що такі особи, зазвичай, мають грижу, подагру, проблеми з серцем та ще якісь тяжкі захворювання, тобто стосуються категорії "Б", тому не можуть служити повноцінно і їх відправляють з військових частин.

Водночас якщо людина має висновок військово-лікарської комісії, де є лише 1 або 2 категорії "Б", тоді вона точно піде служити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли бойова повістка в Україні вважатиметься врученою.