В Іспанії ввели надзвичайний стан через блекаут: зупинилися лікарні та метро (фото, відео)

Світло повністю повернуть лише до кінця вівторка

В Іспанії оголошено надзвичайний стан через масштабний блекаут. Водночас подача електрики в деякі райони країни поступово почала відновлюватися.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що через відключення світла було зупинено польоти літаків та рух громадського транспорту, а місцями навіть було паралізовано роботу лікарень.

Поки незрозуміло, що спричинило відключення, але прем’єр Португалії Луїш Монтенегро заявив, що це не була кібератака. Пізніше те саме сказав і прем’єр Іспанії Педро Санчес.

В Іспанії вдень було відновлено подачу електрики в Країну Басків і Барселону, тобто області близькі до кордону Франції. Пізніше світло з'явилося у деяких районах Мадрида. За словами Санчеса, енергію довелося терміново імпортувати із Франції та Марокко.

В обох країнах було зупинено роботу закладів роздрібної торгівлі, включаючи супермаркети Lidl та меблеві магазини IKEA. Це призвело до того, що вміст продуктових магазинів миттєво розкупили, оскільки у людей виникли побоювання через можливу нестачу продуктів першої необхідності.

У багатьох містах відключилися світлофори на вулицях, що призвело до утворення великої кількості заторів. Також зупинилися метрополітени, а багато людей застрягли на станціях.

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Перебої також відчувалися в деяких французьких регіонах, проте там наслідки швидко ліквідували.

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