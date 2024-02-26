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Кешбек за украинское: в правительстве сказали, когда может заработать анонсированный Зеленским новый сервис

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Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Украинские производители могут предложить качественные товары по доступной цене
Украинские производители могут предложить качественные товары по доступной цене. Фото Коллаж "Телеграф"

Программа должна повысить лояльность потребителей к украинским товарам

В Кабинете министров рассказали, когда в Украине может появиться программа украинского кэшбека, которую во время презентации всеукраинской платформы "Сделано в Украине" анонсировал президент Владимир Зеленский. По словам первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, нужно минимум 3 месяца, чтобы было видение разработки такого сервиса.

Об этом сообщает издание "Суспільне.Новини". То есть, если сервис и заработает в этом году, то точно не раньше середины лета.

"Только сегодня получили поручение от президента разработать кэшбек сервис для украинцев. Однозначно, что эта программа повысит лояльность украинских потребителей к украинским товарам", — отметила вице-премьер-министр.

Программа компенсации части стоимости товаров и услуг позволит покупателям возвращать часть израсходованных средств обратно, но только в случае покупки товара, произведенного в Украине.

Во время своего выступления на презентации всеукраинской платформы "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский подчеркнул, что задача государства сделать все для того, чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине.

"Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности государства, в том числе и оборонные", — заявил Зеленский.

Вместе с тем, в своей речи президент отметил, что технические и финансовые параметры украинского кэшбека уже готовятся. По мнению главы государства, программа должна заработать в этом году.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинские производители способны самостоятельно закрыть имеющуюся в ВСУ потребность в бронемашинах. Вместе с тем, на сегодняшний день "Украинская бронетехника" полностью закрывает потребность Министерства обороны в 120-мм минометах.

Теги:
#Владимир Зеленский #Кэшбэк #Кабінет міністрів #Юлия Свириденко