Кешбек за покупку украинских товаров: Зеленский рассказал о деталях запуска платформы "Сделано в Украине"

Проект должен заработать уже в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск платформы "Сделано в Украине", которая станет площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей, то есть бизнеса. Она также будет включать в себя программу украинского кэшбека "Покупай украинское".

Об этом Зеленский заявил на форуме "Сделано в Украине". По его словам, на общей площадке будут представлены интересы каждого, кто работает прозрачно и ради Украины, то есть платит налоги и не работает в России.

Зеленский акцентирует, что малый бизнес столь же ценен, как и крупный бизнес. Поэтому предприниматели каждой общины, предприниматели каждой области Украины, каждой отрасли государства все равно заслуживают уважения и поддержки.

Кабмин должен разработать практические шаги по поддержке предпринимателей, по словам президента.

"Я знаю, что уже начался диалог со многими вопросами, которые волнуют бизнес и в работе платформы "Сделано в Украине" примут участие все необходимые представители исполнительной, законодательной ветвей государственной власти", — подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский сказал, что разрабатывается программа украинского кэшбека "Купи украинское", когда за покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг украинцы смогут получить возврат части средств на специальную карту.

По словам главы государства, таким образом, украинские деньги останутся в Украине и будут работать.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский объяснил, зачем нужно менять закон о мобилизации в Украине.