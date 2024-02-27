На всех украинских товарах: как будет выглядеть новая торговая марка "Сделано в Украине"
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Предприниматели могут его использовать бесплатно
Постановление о продвижении товаров украинского производства было утверждено Кабинетом министров. Правительство также утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине".
Ее могут использовать все бесплатно. Об этом говорится на правительственном портале, где и размешано постановление от 23 февраля 2024 г. №197.
"Использование утвержденного этим постановлением изображения торговой марки государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности осуществляется на безвозмездной основе", — отмечается в постановлении.
Министерство экономики получило поручение подать заявку на государственную регистрацию торговой марки, разработать и утвердить технический стандарт (брендбук) на основе изображения.
Также в постановлении добавлена рекомендация государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности использовать изображения торговой марки в соответствии с техническим стандартом (брендбуком).
Ранее "Телеграф" писал, что, по словам первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко, нужно минимум 3 месяца, чтобы было видение разработки сервиса программы украинского кэшбека.