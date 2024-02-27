На всіх українських товарах: як виглядатиме нова торгова марка "Зроблено в Україні"

Підприємці можуть її використовувати безкоштовно

Постанову щодо популяризації товарів українського виробництва було затверджено Кабінетом міністрів. Уряд також затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".

Її можуть використовувати всі безкоштовно. Про це йдеться на урядовому порталі, де й розмішено постанову від 23 лютого 2024 р. № 197.

"Використання затвердженого цією постановою зображення торговельної марки державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності здійснюється на безоплатній основі", — зазначається в постанові.

Міністерство економіки отримало доручення подати заявку на державну реєстрацію торговельної марки, розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук) на основі зображення.

Також у постанові додана рекомендація державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності використовувати зображення торговельної марки відповідно до технічного стандарту (брендбуку).

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко, потрібно мінімум 3 місяці, щоб було бачення розробки сервісу програми українського кешбеку.