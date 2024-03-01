Zara возобновит работу в Украине: стало известно, когда откроют магазины

Работу возобновят не все магазины

Сеть магазинов Zara готовится к открытию в Украине. Испанский ритейлер закрыл их с началом полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет Financial Times. Испанская компания Inditex сообщила украинским арендодателям, что в начале апреля она начнет снова открывать свои магазины.

Планируется открыть 50 из более 80 магазинов. Такое решение было принято после нескольких месяцев, в течение которых украинские СМИ и представители розничной торговли спрашивали о том, когда они снова откроются.

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, среди которых бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России. С тех пор компания прекратила доставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и заработную плату 1000 украинских работников, хотя большинство из них были дома, не имея никакой работы. Inditex сохраняла свои договоры аренды с арендодателями при закрытии магазина, но не разглашает, на каких условиях.

Испанская группа, насчитывающая примерно 5700 магазинов в более чем 90 странах мира, постепенно возобновит работу, начиная с 20 магазинов, включая три торговых точки Zara в торговых центрах Киева. Общее количество по всей стране со временем вырастет до 50, но Inditex не может сказать, сколько времени продлится этот процесс.

В компании подчеркнули, что Inditex будет предоставлять приоритет безопасности сотрудников и клиентов и адаптировать свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены на обучение в Польшу для подготовки к возвращению на работу.

34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в частях юга и востока Украины, непосредственно пострадавших от войны, где украинское правительство запретило коммерческую деятельность.

Напомним, компания H&M готовит к открытию первый с начала полномасштабной войны новый магазин в Киеве. Новая точка будет размещаться в ТРЦ Blockbuster Mall.