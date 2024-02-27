"Ашан", до сих пор работающий в России, закрывает магазины в двух городах Украины

Закрываются после 14 лет работы

Компания "Aшан Украина" объявила о закрытии своих магазинов в Запорожье и Кривом Роге с 3 марта 2024 года. Причиной тому стало окончание договора аренды помещений, где расположены гипермаркеты.

В этих двух городах Ашан будет продолжать работать в онлайн формате. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Клиенты городов Запорожья и Кривой Рог начали отдавать предпочтение онлайн заказам. Электронная коммерция позволяет осуществлять закупки с безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов это первоочередной приоритет для "Aшан Украина"", — говорится в сообщении.

"Aшан" планировали закрыть свои гипермаркеты в Запорожье и Кривом Роге еще в начале 2022 года. Но им удалось согласовать продление аренды с "Arricano".

Напомним, корпорация внесена в перечень международных спонсоров войны. Причиной стало то, что во время полномасштабного вторжения в Россию компания отказалась от бойкота государства-террориста и не закрыла там своего бизнеса. Но "Ашан" продолжает работать в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, сеть супермаркетов "Ашан" платит налоги России, которые затем государство использует для запуска ракет и ударов по гражданским объектам в Украине.