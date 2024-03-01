Zara відновить роботу в України: стало відомо, коли відкриють магазини

Роботу відновлять не всі магазини

Мережа магазинів Zara готується до відкриття в Україні. Іспанський ритейлер закрив їх з початком повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише Financial Times. Іспанська компанія Inditex повідомила українським орендодавцям, що на початку квітня вона почне знову відкривати свої магазини.

Планується відкрити 50 із понад 80 магазинів. Зазначається, що таке рішення було прийнято після декількох місяців, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі запитували про те, коли вони знову відкриються.

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату 1000 українських працівників, хоча більшість із них були вдома, не маючи жодної роботи. Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.

Іспанська група, яка нараховує приблизно 5700 магазинів у більш ніж 90 країнах світу, поступово відновить роботу, починаючи з 20 магазинів, включаючи три торгові точки Zara у торгових центрах Києва. Загальна кількість по всій країні з часом зросте до 50, але Inditex не може сказати, скільки часу триватиме цей процес.

У компанії підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники вже відправлені на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.

34 магазини, які залишаться закритими, знаходяться в частинах півдня та сходу України, які безпосередньо постраждали від війни, де український уряд заборонив комерційну діяльність.

Нагадаємо, компанія H&M готує до відкриття перший з початку повномасштабної війни новий магазин у Києві. Нова точка розташовуватиметься у ТРЦ Blockbuster Mall.